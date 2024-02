iPhone 15 in una elegantissima colorazione Gold al 18% DI SCONTO

L’iPhone 15 rappresenta l’ultima frontiera della tecnologia Apple, offrendo un’esperienza avanzata e innovativa nel mondo degli smartphone. Dotato del sistema operativo iOS, l’iPhone 15 offre una vasta gamma di funzionalità e servizi Apple, assicurando un’esperienza fluida e intuitiva per gli utenti. La sua capacità di memoria interna di 128 GB consente di memorizzare una quantità considerevole di foto, video, app e altro ancora.

Il design dell’iPhone 15 è all’avanguardia, caratterizzato da un robusto corpo in vetro a infusione di colore e alluminio, che lo rende resistente a schizzi, cadute e polvere. La parte frontale è protetta da Ceramic Shield, che offre una maggiore resistenza rispetto al vetro tradizionale.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2X permette di scattare foto ad altissima risoluzione e ritratti dettagliati e intensi. Grazie alla fotografia computazionale supportata dal potente chip A16 Bionic, è possibile ottenere immagini di alta qualità e sfruttare funzioni avanzate come il ritocco della messa a fuoco post-scatto.

La connettività USB-C consente di caricare l’iPhone 15 utilizzando lo stesso cavo del Mac o dell’iPad, offrendo una maggiore comodità e praticità. Infine, l’iPhone 15 integra funzioni di sicurezza avanzate, tra cui SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti, che permettono di chiamare aiuto in caso di emergenza anche in assenza di connettività tradizionale.

