iPhone 15: il top di gamma di casa Apple in MAXI SCONTO su Amazon

L’iPhone 15 porta l’esperienza utente a nuovi livelli di innovazione e funzionalità. Con la Dynamic Island, hai accesso istantaneo alle notifiche e alle attività in tempo reale, assicurandoti di non perdere mai un momento importante, che si tratti di una chiamata in arrivo o di verificare lo stato del tuo volo.

Il design dell’iPhone 15 è una testimonianza di innovazione, con una struttura robusta realizzata in vetro a infusione di colore e alluminio. Resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere, con una parte anteriore in Ceramic Shield che lo rende più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1″ offre una luminosità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole, garantendo un’esperienza visiva sorprendente.

La fotocamera principale da 48MP cattura immagini ad alta risoluzione e incredibilmente dettagliate, mentre il teleobiettivo 2x consente di comporre inquadrature perfette per i ritratti. Grazie alla fotografia computazionale e alla modalità “Isolamento vocale”, rese possibili dal potente chip A16 Bionic, l’iPhone 15 offre prestazioni eccezionali e funzioni avanzate.

La connettività USB-C consente di utilizzare lo stesso cavo per caricare l’iPhone 15, il Mac e l’iPad, semplificando la gestione dei dispositivi. Per quanto riguarda la sicurezza, l’iPhone 15 offre funzioni di sicurezza avanzate come SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti, che riconosce automaticamente incidenti d’auto gravi e chiama aiuto se necessario.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 20% sull’acquisto di iPhone 15 che viene venduto al costo finale e totale di 779€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.