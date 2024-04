iPhone 15 di una splendida colorazione azzurra ad un PREZZO SCONTATISSIMO

iPhone 15 è il top di gamma di casa Apple e oggi, su Amazon, viene scontato del 18% per poi essere venduto al prezzo totale e finale d’acquisto di 799€. Un’occasione davvero super!

iPhone 15 scontato di 180€ su Amazon

L’iPhone 15 si presenta come un dispositivo all’avanguardia che offre prestazioni superiori e una serie di innovazioni rivoluzionarie. Dotato della tecnologia cellulare 5G e con una capacità di memoria di 128 GB, questo smartphone garantisce connettività veloce e spazio di archiviazione sufficiente per soddisfare tutte le esigenze degli utenti moderni.

Una delle caratteristiche distintive dell’iPhone 15 è la Dynamic Island, che permette di visualizzare notifiche e attività in tempo reale, garantendo che gli utenti non perdano mai un momento importante. Grazie al suo design innovativo, realizzato con materiali di alta qualità come vetro a infusione di colore e alluminio, l’iPhone 15 è resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere, offrendo una durata superiore nel tempo.

La fotocamera principale da 48MP, dotata di teleobiettivo 2x, consente di scattare foto ad altissima risoluzione con dettagli incredibili. Il potente chip A16 Bionic permette funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate, garantendo prestazioni eccezionali e una durata della batteria estesa.

Con la connettività USB-C, l’iPhone 15 offre maggiore flessibilità e praticità, consentendo di utilizzare lo stesso cavo per caricare anche altri dispositivi come il Mac o l’iPad. Inoltre, grazie alle funzioni di sicurezza avanzate come l’SOS emergenze via satellite e il rilevamento incidenti, l’iPhone 15 assicura la massima tranquillità agli utenti in ogni situazione.

Su Amazon, oggi, è disponibile un mega sconto di 180€ (-18%) su iPhone 15 che viene venduto al prezzo totale di 799€. Acquistalo ora!

