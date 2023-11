iPhone 15, cosa si può collegare con l'USB-C

Con l’introduzione dell’USB-C su iPhone 15 e iPhone 15 Plus, Apple ha aperto le porte a un nuovo livello di connettività e comodità per gli utenti. Questa transizione segna la fine dell’era Lightning, offrendo agli utenti la versatilità di collegare una vasta gamma di accessori e periferiche con una semplicità senza precedenti. I modelli Pro, con la loro porta USB-C che supporta velocità USB-3, spingono ulteriormente i confini, consentendo trasferimenti dati fulminei fino a 10 Gbps.

USB-C su iPhone 15: ecco cosa puoi collegarci

La scelta di Apple di passare a USB-C è stata influenzata da diversi fattori. In primo luogo, c’è stata la pressione per modernizzare la connettività dei dispositivi, con USB-C che si è affermato come standard versatile in grado di trasportare sia alimentazione che dati. Inoltre, la Commissione Europea ha esercitato una pressione significativa, approvando una legislazione che impone l’USB-C come connettore universale per ridurre i rifiuti elettronici.

L’iPhone 15 unisce la famiglia di dispositivi Apple che supportano la ricarica USB-C, che include quasi tutti gli iPad e i Mac degli ultimi dieci anni. Questo significa che è possibile utilizzare lo stesso cavo per caricare tutti i dispositivi, riducendo la necessità di avere cavi multipli. Apple offre cavi di ricarica USB-C di alta qualità, ma la natura non proprietaria di USB-C permette agli utenti di scegliere tra un’ampia gamma di cavi e accessori di terze parti.

Una novità interessante è la capacità dell’iPhone 15 di funzionare come una power bank per altri dispositivi, fornendo circa 4,5 watt di potenza attraverso la sua porta USB-C. Questo è un notevole miglioramento rispetto alla precedente capacità di Lightning e apre nuove possibilità per la ricarica di emergenza di accessori come gli AirPods o addirittura un altro iPhone.

L’USB-C elimina la necessità di dongle ingombranti per collegarsi a display esterni. Con un semplice cavo da USB-C a HDMI, è possibile trasmettere lo schermo dell’iPhone su una TV o un monitor 4K, rendendo la condivisione di contenuti più accessibile che mai. L’iPhone 15 Pro, con la sua capacità di registrare video ProRes 4K, può beneficiare enormemente della connessione a dischi rigidi USB-C portatili o lettori di schede SD, consentendo agli utenti di gestire file di grandi dimensioni con facilità.

La versatilità dell’USB-C si estende anche alla connessione di tastiere hardware, microfoni mini USB-C e addirittura Internet via cavo tramite un adattatore da USB-C a Ethernet. Questo supporto plug-and-play per una vasta gamma di accessori rende l’iPhone 15 uno strumento ancora più potente per la produttività.

Con l’USB-C, utilizzare cuffie cablate diventa molto più semplice. Le cuffie USB-C, inclusi i nuovi EarPods di Apple, possono essere utilizzate con qualsiasi dispositivo dotato di una porta USB-C, eliminando la frustrazione di dover utilizzare diversi tipi di cuffie per dispositivi diversi.

Gli hub multiporta USB-C sono accessori estremamente versatili che ora possono essere utilizzati anche con l’iPhone, consentendo la connessione a una varietà di dispositivi e servizi contemporaneamente. Tuttavia, è importante notare che l’iPhone può fornire solo una potenza limitata all’hub, quindi potrebbe essere necessario un’alimentazione esterna quando si utilizzano dispositivi che richiedono più energia.

L’introduzione dell’USB-C su iPhone 15 non è solo una questione di conformità alle normative, ma rappresenta un passo significativo verso un ecosistema più integrato e conveniente per gli utenti Apple. Con la possibilità di collegare una miriade di dispositivi e accessori, l’iPhone 15 si posiziona come un vero e proprio hub mobile per la vita digitale moderna.