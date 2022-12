I rincari non sono mai una buona notizia, e quelli proposti da Apple nel 2022 hanno fatto storcere il naso a buona parte della community. Sono aumentati anche i prezzi di partenza degli iPhone, cosa che ha spinto potenziali acquirenti ad attendere sconti e offerte. Ecco, quel momento è arrivato, perché iPhone 14 Plus – da 128GB – è oggi acquistabile su Amazon al minimo storico: 999 euro.

Lo sconto di 180 euro viene applicato anche se scegli di pagare a rate: 5 rate da 199,80 euro.

iPhone 14 Plus, l’iPhone con la migliore batterie di sempre

In sintesi si potrebbe dire che Apple ha fatto il compitino. Poi sta a te decidere se intendere la cosa in senso positivo o negativo. Il gigante di Cupertino è partito dallo splendido lavoro fatto nel 2021 e ha lanciato sul mercato un dispositivo senza alcuna novità in termini estetici, ma con una scheda tecnica migliorata lì dove necessario.

iPhone 14 Plus ha un display Super Retina XDR da 6,7″, con una tacca sulla parte alta per lasciare un po’ di spazio alla fotocamera frontale e al Face ID. Sul retro, solito design e una doppia fotocamera migliorata: il sensore è più grande e cattura il 49% di luce in più, c’è il Photonic Engine e c’è la Modalità Azione per i video. Insomma, la qualità è all’ordine del giorno. In pieno stile Apple, del resto.

Il processore è l’A15 Bionic di iPhone 13 Pro, prestante in ogni circostanza e in grado di gestire al meglio anche le attività più “pesanti”, anche quelle legate all’editing di foto e video. Non dimentichiamo poi la funzione Rilevamento Incidenti, che chiama i soccorsi quando tu non puoi farlo, in caso di incidente, appunto.

Infine, la batteria. Apple è stata molto chiara a riguarda: iPhone 14 Plus ha l’autonomia migliore di sempre, ben 26 di riproduzione video. Pazzesco. Davvero pazzesco.

Immagine di copertina ©iJustine

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.