iPhone 14: doppio sconto su eBay, lo paghi POCHISSIMO

iPhone 14, nonostante l’uscita e l’affermazione della serie 15, rimane ancora oggi uno smartphone top di gamma e proprio oggi, su eBay, è presente un doppio sconto: 11% + 35€ con il codice PSPRGIU24 per un costo completo di 604,90€.

L’iPhone 14 è uno smartphone iOS con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo. Dispone di un grande display da 6.1 pollici e di una risoluzione da 2532 x 1170 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo iPhone 14 sono innumerevoli e al top di gamma.

A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-Fi e il GPS. La fotocamera da 12 megapixel garantisce scatti di alta qualità, rendendo questo dispositivo ideale per gli appassionati di fotografia e per chi desidera immortalare ogni momento con nitidezza e dettaglio.

Il design dell’iPhone 14 è elegante e funzionale, con uno spessore di soli 7.8mm, che lo rende estremamente maneggevole e facile da trasportare. Questo spessore contenuto non compromette la robustezza del dispositivo, che si presenta resistente e duraturo nel tempo. La qualità costruttiva, tipica di Apple, si riflette in ogni aspetto del telefono, dai materiali utilizzati fino alla cura dei dettagli.

L’iPhone 14 offre un’esperienza utente fluida e reattiva grazie al suo potente processore e al sistema operativo ottimizzato. Le applicazioni si aprono rapidamente e il multitasking è gestito senza alcun problema, rendendo questo smartphone perfetto per ogni esigenza, sia lavorativa che di svago.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.