iPhone 13 Pro Max: finalmente di nuovo in offerta su Amazon

Se volete acquistare il top del top senza compromessi, la scelta non può che ricadere su di lui: l’iPhone 13 Pro Max. È l’iPhone di punta della nota casa della mela e il più desiderato sul mercato, motivo per la quale è molto difficile da trovare scontato. Tuttavia visto il suo prezzo, non è accessibile a chiunque, ecco perché dovete approfittare di questa offerta che abbiamo trovato per voi su Amazon, OGGI. Potete acquistare questo strabiliante flagship a soli 1.199,00 €. Non è lo sconto migliore che abbiamo visto, ma se volete acquistare il top del top oggi, questa è l’offerta migliore per averlo nuovo, disponibile sul web.

iPhone 13 Pro Max: perché è il top del top?

Per chi non lo sapesse, vi elenchiamo qui di seguito quelle che sono le caratteristiche principali dell’iPhone 13 Pro Max e quindi perché viene considerato il top del top oggi sul mercato:

Ha un display Super Retina XDR da 6,7″ con tecnologia ProMotion, colori brillanti e neri profondi, su un pannello ultra luminoso e fluido;

Nuovo sistema di fotocamere Pro da 12MP, con scanner LiDAR, zoom ottico 6x, Smart HDR 4, Apple ProRAW, registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e tanto ancora. Qui avete il massimo della qualità possibile su dispositivi mobile;

La fotocamera anteriore con tecnologia TrueDepth da 12MP vi farà avere selfie che saranno invidiati da tutti;

Il chip A15 Bionic consente le prestazioni più avanzate mai realizzate da Apple, questo dispositivo è letteralmente un fulmine;

Grazie alla batteria ben ottimizzata, avrete fino a 28 ore di riproduzione video;

Ha una certificazione IP68, quindi è resistente ad acqua e polvere;

La lista di tutte le qualità di questo smartphone è ancora molto lunga, servirebbero diverse pagine per finirla. L’iPhone 13 Pro Max è attualmente il dispositivo mobile definitivo, presente sul mercato: massime prestazioni, massima qualità e massima affidabilità. Il design è sempre minimal e alla moda, così come Apple ci ha viziati negli ultimi anni. Non perdete questa offerta su Amazon ed acquistatelo a soli 1.199,00 €.