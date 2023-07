iPhone 13 PRO: a questo prezzo NON L'HAI MAI VISTO! Approfitta dello sconto Amazon

Cerchi un nuovo iPhone che sia potente, elegante e conveniente? L’Apple iPhone 13 Pro ricondizionato è la soluzione perfetta per te! Attualmente è in offerta su Amazon a soli 798,00€, con uno sconto del 5%. Questo è un’occasione imperdibile, quindi non perdere tempo e affrettati ad acquistarlo!

Specifiche tecniche:

Display Super Retina XDR da 6,1″

Processore A15 Bionic

Sistema di fotocamere Pro da 48 MP

Batteria a lunga durata

iOS 15

L’Apple iPhone 13 Pro è uno smartphone di punta che offre prestazioni eccezionali, un design elegante e una fotocamera straordinaria. È il dispositivo perfetto per chi vuole avere il meglio del meglio. Il display Super Retina XDR da 6,1″ dell’iPhone 13 Pro è uno dei migliori sul mercato. Offre una risoluzione di 2532 x 1170 pixel, una luminosità di 1200 nits e una gamma cromatica molto ampia. Il risultato è un’esperienza visiva davvero coinvolgente. L’iPhone 13 Pro è alimentato dal processore A15 Bionic, il più potente processore mai realizzato da Apple. Questo processore offre prestazioni eccezionali in tutte le attività, dalla navigazione web alla riproduzione di video ad alta definizione.

Sistema di fotocamere Pro da 48 MP

L’iPhone 13 Pro ha un sistema di fotocamere Pro da 48 MP che offre prestazioni eccezionali in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera principale ha un’apertura f/1.5, la fotocamera ultra grandangolare ha un’apertura f/1.8 e la fotocamera teleobiettivo ha un’apertura f/2.8. Il risultato sono foto e video di altissima qualità.

Batteria a lunga durata

L’iPhone 13 Pro ha una batteria a lunga durata che offre fino a 22 ore di riproduzione video. Questo significa che puoi goderti il tuo iPhone tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

iOS 15

L’iPhone 13 Pro è equipaggiato con iOS 15, il sistema operativo più recente di Apple. iOS 15 offre una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui un nuovo design, un nuovo browser Safari e una nuova app Messaggi.

L’Apple iPhone 13 Pro è un ottimo smartphone che offre prestazioni eccezionali, un design elegante e una fotocamera straordinaria. È il dispositivo perfetto per chi vuole avere il meglio del meglio.

