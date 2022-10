iPhone 13 Pro (512 GB): 172€ di sconto secco

Qualcuno in Amazon è impazzito, o forse sono le Offerte Esclusive Prime a fare da catalizzatore, fatto sta che iPhone 13 Pro (512 GB) color Azzurro Sierra è in super sconto: costa 1.367€ invece di 1.539€. Parliamo di uno sconto di quasi 172€ rispetto al prezzo di listino, anche a rate a interessi zero.

Anche se in teoria è il modello di punta dell’anno scorso, parliamo pur sempre della crème de la crème degli smartphone di Cupertino. Vanta un display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion come iPhone 14 Pro, e del sistema di fotocamere da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo con zoom ottico 6x e soprattutto scanner LiDAR.

Vanta il potente chip A15 Bionic, lo stesso di iPhone 14 (tranne che per un singolo core GPU), e fino a 28 ore di riproduzione video ininterrotta. Oltre ovviamente alla connettività 5G che rende ancora più veloce ogni download. È uno dei migliori iPhone del catalogo Apple, e uno dei migliori smartphone dell’intero mercato per potenza, funzionalità e affidabilità.

Tra l’altro, il rateo Amazon è incredibilmente conveniente: parliamo di 5 rate da 273€ al mese senza finanziaria, busta paga né brutte sorprese. Basta spuntare l’opzione al momento di mettere il prodotto nel carrello; e se le rate Amazon non sono disponibili, puoi sempre scegliere il finanziamento Cofidis come spieghiamo qui.