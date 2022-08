iPhone 13 mini (512 GB) Galassia al MINIMO STORICO

Toh, finalmente una giuoia inaspettata. Su Amazon, iPhone 13 mini (512 GB) color Galassia è al minimo storico: costa 899€ invece di 1.189€ , pari a uno sconto del 24%. Anche a rate da 74€ al mese per 5 mesi a interessi zero reali e senza finanziaria né garanzie grazie al convenientissimo rateo Amazon.

iPhone 13 Mini

Non fatevi ingannare dal formato mignon. Questo smartphone è un top di gamma a tutti gli effetti perché dispone di un moderno Display Retina XDR da 5.4″ e di unevoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili Fotografici, Smart HDR 4, Modalità Notte. È dunque in grado di registrare video HDR a 4K con Dolby Vision. E include anche la fotocamera anteriore TrueDepth per Face ID.

Nel suo ricercato design a lingotto (con Ceramic Shield) si nasconde il processore A15 Bionic, lo stesso identico chip che troviamo in iPhone 13 Pro Max, per una fluidità senza pari.

Lo sconto di 290 euro su iPhone 13 Mini 512GB sarà attivo solo per poche ore, ed è probabile che presto il prezzo salirà (e le scorte finiranno). Se poi vuoi evitare il pagamento in unica soluzione, non dimenticare di optare per le 5 rate Amazon, senza costi aggiuntivi o nascosti: 74,92 euro al mese, per 5 mesi.