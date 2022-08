iPhone 13 mini 128GB Verde, ben 90€ di sconto

L’iPhone 13 mini 128GB Verde è super scontato su Amazon. Grazie a uno sconto di ben 90€ sul prezzo di listino, lo compri a 749€ invece di 839€. Anche a piccole rate a tasso zero reale da soli 64€ al mese per 12 mesi.

E non farti ingannare dalla dicitura “Disponibile per la spedizione tra 1 o 2 giorni.” perché la logistica di Amazon è molto più rapida, e probabilmente ti verrà consegnato entro pochissime ore. Questo prezzo sicuramente aumenterà non appena il prodotto sarà immediatamente disponibile.

Il design è piccolo e super compatto, ma sotto al display Super Retina XDR da 5,4″ batte un cuore di Chip A15 Bionic, lo stesso processore dell’iPhone 13 Pro. In più include una doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo, e tanti stili fotografici per esprimere la tua creatività sui social e online.

E siccome nella botte piccola c’è il vino buono, garantisce pure ben 17 ore di riproduzione video ininterrotta su singola ricarica. Nessun altro iPhone offre prestazioni del genere.