iPhone 13 in offerta su Amazon: ancora oggi è uno smartphone TOP

L’iPhone 13 si distingue per il suo straordinario display Super Retina XDR da 6,1″, che offre una qualità visiva eccezionale con colori vividi e dettagli nitidi. Grazie alla modalità Cinema, questo dispositivo offre una profondità di campo intelligente e uno spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

Dotato di un sistema a doppia fotocamera evoluto da 12MP, che include un grandangolo e un ultra-grandangolo, l’iPhone 13 offre una gamma di funzionalità avanzate per la fotografia. Tra queste, gli Stili fotografici, lo Smart HDR 4 e la modalità Notte assicurano scatti sempre nitidi e ben bilanciati, mentre la registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision garantisce una qualità visiva straordinaria anche durante le riprese.

Anche la fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP offre prestazioni eccezionali, con la modalità Notte per scatti luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione e la registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision per selfie e videochiamate di alta qualità. Al cuore dell’iPhone 13 c’è il potente chip A15 Bionic, che assicura prestazioni fulminee e reattività senza pari.

Con fino a 19 ore di riproduzione video, l’iPhone 13 offre una durata della batteria eccezionale che ti permette di goderti il tuo dispositivo per lunghe sessioni senza preoccuparti di rimanere senza energia. Il robusto design con Ceramic Shield offre una protezione aggiuntiva contro urti e graffi.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 21% su iPhone 13 che viene venduto alla cifra finale di 599€. Approfittane adesso!