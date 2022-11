iPhone 13 e 13 mini, 799€ al Black Friday: quale scegliere?

Alla fine il Black Friday è ufficialmente partito e in occasione di queste giornate di shopping intenso, Amazon sconta iPhone 13 e iPhone 13 mini entrambi a 799€. Quale dei due scegliere, a questo punto?

iPhone 13: perché sì?

iPhone 13 è l’iPhone più venduto degli ultimi mesi su Amazon, e la ragione è evidente. È più potente di un iPhone 12 Pro, ha una batteria molto più longeva e permette di girare video in 4K HDR in cinema mode.

Le fotocamere sono di punta e includono tante feature, e gli scatti sono sempre nitidi e vibranti anche in condizioni di bassa luminosità. E potrete vedere il tutto su un meraviglioso display OLED da 6,1“. Lo smartphone inoltre si tiene bene in mano, è compatto e pesa meno di 190 grammi.

Anche il processore regala emozioni: è velocissimo ed è perfetto sia per gli utilizzi social che per quelli lavorativi o perché no, anche per giocare su Apple Arcade o su uno dei tanti titoli presenti sullo Store della mela.

Schermo, processore, dimensioni, design: questo e molto altro e iPhone 13. Con 128 GB a disposizione potrete archiviare tutte le vostre immagini, video, foto e applicazioni e se avete bisogno di spazio in più vi consigliamo iCloud+. A soli 799€ con consegna immediata, significa che arriverà in tempo per Natale. Se volete il telefono che vi duri nel tempo senza farsi spennare coi prezzi di iPhone 14, questa è la scelta perfetta.

iPhone 13 mini: perché sì?

Non fatevi ingannare dal formato ridotto. Questo smartphone dal soli 5,4 pollici è un fuori classe assoluto: include un Display Retina XDR da 5.4″ e un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili Fotografici, Smart HDR 4, Modalità Notte. È dunque in grado di registrare video HDR a 4K con Dolby Vision. E include anche la fotocamera anteriore TrueDepth per Face ID.

Nel suo ricercato design a lingotto (con Ceramic Shield) si nasconde il processore A15 Bionic, lo stesso identico chip che troviamo in iPhone 13 Pro Max, il che significa che a livello di potenza è assolutamente equivalente ad iPhone 13.

In più, è scontato di 40€ rispetto al prezzo di listino standard, e puoi pagare anche con le 5 rate Amazon, senza costi aggiuntivi o nascosti: 159,80€ al mese per 5 mesi.

Quale Scegliere?

Se ti serve un dispositivo più piccolo e compatto, vadi con iPhone 13 mini. Se ti serve un telefonino con display più ampio, e maggiore leggibilità, allora scegli iPhone 13. Una considerazione finale: sebbene il prezzo scontato sia identico, normalmente i due dispositivi hanno prezzi di listino diversi. Ciò significa che iPhone 13 è scontato del 15% laddove iPhone 13 mini solo del 5%; in altre parole, il vero Best Buy della giornata secondo noi è iPhone 13.