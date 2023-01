iPhone 13 da 128 GB a meno di 800 euro su Amazon, offerta imperdibile

L’ iPhone 13 è il miglior smartphone per chi ha un budget limitato, soprattutto ora che costa di meno dopo il lancio di iPhone 14. Con un nuovo display, una batteria più grande e un migliore hardware e software della fotocamera, l’iPhone 13 rimane un ottimo telefono di punta. Acquistalo ora su Amazon a soli 799,00€ invece di 939,00€.

Ancora una volta, Apple ha reso l’iPhone 13 molto più potente dei suoi concorrenti Android grazie al suo chip A15 Bionic compatible con il 5G. I miglioramenti della fotocamera includono nuovi filtri, mentre i videomakers saranno entusiasti della capacità di messa a fuoco in modalità cinematografica.

L’iPhone 13 ha pochi difetti. La ricarica è ancora relativamente lenta rispetto ad alcuni telefoni Android. E solo l’iPhone 13 Pro ha un display a 120Hz e uno zoom teleobiettivo. Ma sulla base della mia recensione approfondita dell’iPhone 13, questo nuovo iPhone rimane uno dei migliori telefoni.

Anche se il nuovo iPhone 14 offre un chip leggermente più veloce, fotografie in condizioni di scarsa illuminazione migliori e nuove funzionalità come i video in modalità Azione, se desideri un ottimo smartphone che offra un’esperienza software fantastica, non puoi sbagliare con l’iPhone 13.

Questi non sono telefoni economici, ma puoi risparmiare con le offerte di permuta di Apple e degli operatori di telefonia mobile. Assicurati di controllare la nostra pagina delle offerte per iPhone 13 per le ultime offerte.

Ci sono solo due modifiche al design che hanno reso l’iPhone 13 apprezzato. Innanzitutto, le fotocamere sul retro sono ora disposte in diagonale anziché in verticale.

In secondo luogo, e cosa più importante, la tacca è ora più piccola del 20% pur offrendo lo stesso fantastico sistema di fotocamere TrueDepth e Face ID che ti aspetteresti da quando l’iPhone X ha introdotto questa funzione quattro anni fa.

Onestamente, la tacca più piccola non fa molta differenza nell’uso quotidiano dell’iPhone 13. Durante la visione di video in modalità orizzontale affiancati a schermo intero. Apprezzata di più la mini tacca quando si utilizzano app con sfondo bianco in orientamento verticale, come Gmail. Tuttavia, la tacca sull’iPhone 13 scende un po’ di più nonostante sia più stretta.

La posizione dei pulsanti è leggermente diversa sull’iPhone 13 rispetto all’iPhone 12. Il pulsante di accensione è in basso sul lato destro e la stessa cosa vale per l’interruttore della suoneria e i pulsanti del volume sul lato sinistro.

L’iPhone 13 offre lo stesso resistente display CeramicShield nella parte anteriore, retro in vetro resistente e bordi piatti. E ottieni la stessa resistenza all’acqua IP68 di prima. Sfortunatamente, l’iPhone 13 non offre Touch ID, un aggiornamento che molti di noi avrebbero apprezzato poiché Face ID non funziona bene con le mascherine. Non avevo bisogno di un sensore nel display come ora supportano molti telefoni Android; un sensore Touch ID integrato nel pulsante di accensione come sull’iPad mini 6 sarebbe andato bene. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.