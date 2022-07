iPhone 13 al suo minimo storico su Amazon (-162€) per i Prime Day

Minimo storico per uno dei telefoni più venduti di sempre: iPhone 13 è sceso a 777 € su Amazon, con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Non pensateci troppo; questo è uno dei più grandi sconti Che si possono trovare per un prodotto come il suddetto melafonino. È uno smartphone potentissimo, equilibratissimo e che non ha certo bisogno di presentazioni.

iPhone 13: sconto incredibile per i Prime Day

iPhone 13 infatti, presenta caratteristiche degna del miglior top di gamma, anche perché lo è. Schermo OLED di ultima generazione con neri profondi e colori saturi, ma ancora; fotocamere di qualità cinematografica da 12 megapixel che sono in grado di riprendere video in 4K HDR. Ma le vere novità non finiscono qui. Il processore è così potente che garantisce prestazioni uniche. Mai un lag, mai un ritardo, mai un rallentamento del sistema e poi l’autonomia e eccezionale: ci potete fare anche due giorni con una singola carica e se proprio volete, c’è la ricarica veloce o quella wireless o MagSafe.

Se usate iPhone con un Apple Watch, con le AirPods e con un Mac abbinato, l’ecosistema Apple sarà in grado di stupirvi. 777 € per iPhone 13 e un prezzo che non potete ignorare; pensate che a questa cifra si porta a casa il modello del 2020 con 64 GB di memoria. Qui abbiamo la nuova versione (che presenta anche una tacca di dimensioni ridotte) e il doppio dello storage a bordo.

Acquistato da Amazon infine, e più che mai conveniente; grazie di Amazon Prime day, questo dispositivo È un Best Buy su tutta la linea. Addirittura, secondo i dati di IDC, questo è il telefono più venduto degli ultimi mesi, nonostante sei in commercio da quasi un anno. Non lasciatevi sfuggire quest’offerta perché è davvero il ripetibile. 777 € al posto di 939 €: semplicemente wow.

Non dimenticate le spedizioni gratuite incluse nel prezzo e la consegna celere in pochissimi giorni. Può essere a casa vostra entro il weekend.