iPhone 13 a questo prezzo è un best buy: che occasione su Amazon

iPhone 13, nonostante l’uscita della serie 14 e della serie 15, rimane uno smartphone di prima fascia e oggi, su Amazon, è scontato del 24% e viene venduto al costo finale di 579€.

Offerta formato maxi: iPhone 13 in sconto del 24%

L’iPhone 13 è un dispositivo straordinario, progettato per offrire un’esperienza utente di alto livello. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, questo smartphone garantisce una qualità visiva eccezionale, con colori vividi e neri profondi.

Una delle funzionalità più innovative dell’iPhone 13 è la Modalità Cinema, che permette di creare video con una profondità di campo smart e uno spostamento automatico della messa a fuoco. L’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP include un grandangolo e un ultra-grandangolo, permettendo di catturare foto incredibili con Stili fotografici, Smart HDR 4 e modalità Notte.

Inoltre, è possibile registrare video in HDR a 4K con Dolby Vision, garantendo una qualità video straordinaria. La fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP offre le stesse eccezionali capacità della fotocamera posteriore, inclusa la modalità Notte e la registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision, per selfie e videochiamate di alta qualità.

Il cuore pulsante dell’iPhone 13 è il chip A15 Bionic, che assicura prestazioni fulminee e un’efficienza energetica notevole. L’iPhone 13 offre fino a 19 ore di riproduzione video, garantendo una lunga durata della batteria per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane. Il design robusto con Ceramic Shield aggiunge un ulteriore strato di protezione, rendendo il dispositivo resistente e durevole.

Su Amazon, oggi, iPhone 13 viene messo in super sconto del 24% e viene venduto ad una cifra da vero e proprio best buy: 579€. Approfittane subito e non perdere questa occasione!

