iPhone 13 256GB Mezzanotte: sconto SUPER a 74€ al mese

iPhone 13 (256 GB) Mezzanotte scende sotto la soglia psicologica dei 900€, e te lo porti via col taglio di memoria intermedio a 899€ con consegnata immediata o 74€ al mese per 12 mesi. Grazie al finanziamento a tasso zero reale e senza finanziaria di Amazon.

Display Super Retina XDR da 6,1″, doppia fotocamera da 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo e chip A15 Bionic per 19 ore di riproduzione video su singola ricarica. Si può acquistare un simile gioiellino per soli 70€ e spicci al mese? Si, approfittando dell’ottima rateizzazione di Amazon.

Il rateo Amazon a tasso zero reale non è come gli altri. A differenza di tutto quello che vi propongono di solito gli Apple Store e le catene di informatica, quella di Amazon non è una vera e propria finanziaria: si tratta di una banale ripartizione dei costi su più mesi operata direttamente dal colosso dell’e-commerce.

Ciò significa che la procedura è snella e priva di interessi o oneri finanziari; perché non ci sono intermediari, dunque neppure fogli da firmare e documentazione da inviare. Basta spuntare l’opzione “5 rate mensili” o “12 rate mensili” al momento dell’acquisto, e il gioco è fatto.

In più, se rottami il tuo vecchio smartphone, ricevi fino a €350 per il tuo nuovo acquisto grazie al partner di Amazon Recommerce Solutions. In questo modo risparmi tantissimo sull’acquisto del nuovo modello. Basta cliccare qui per saperne di più.