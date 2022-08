iPhone 12 Verde da 128GB: con lo SCONTO di 150€ è ancora più spettacolare

In una delle colorazioni più belle in assoluto, iPhone 12 da 128GB è in offerta su Amazon con uno sconto di 150 euro.

In una delle colorazioni più belle in assoluto, iPhone 12 da 128GB è in offerta su Amazon con uno sconto di 150 euro.