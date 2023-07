iPhone 12 PRO color ORO: un prezzo UNICO NEL SUO GENERE su Amazon

Se sei un appassionato di tecnologia e desideri avere tra le mani uno dei dispositivi più avanzati sul mercato, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta imperdibile che Amazon ha riservato per te. L’Apple iPhone 12 PRO, nella versione ricondizionata color Oro, è attualmente in vendita a soli 573,00€, con uno sconto dell’18%!

L’iPhone 12 PRO è una vera e propria gemma di ingegneria e design, che combina prestazioni straordinarie e funzionalità all’avanguardia. Grazie al suo potente processore A14 Bionic, sarai in grado di gestire ogni attività con fluidità e rapidità, senza alcun compromesso.

Le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 12 PRO sono impressionanti:

Display Super Retina XDR : un display OLED da 6,1 pollici con colori vivaci e contrasto elevato per un’esperienza visiva straordinaria.

: un display OLED da 6,1 pollici con colori vivaci e contrasto elevato per un’esperienza visiva straordinaria. Fotocamera Pro : sistema di tripla fotocamera da 12 MP con modalità Notte, Deep Fusion e Smart HDR 3 per scattare foto e video di alta qualità in qualsiasi condizione di illuminazione.

: sistema di tripla fotocamera da 12 MP con modalità Notte, Deep Fusion e Smart HDR 3 per scattare foto e video di alta qualità in qualsiasi condizione di illuminazione. Modalità Dolby Vision : registra video HDR con dettagli eccezionali, colori vibranti e una gamma dinamica sorprendente.

: registra video HDR con dettagli eccezionali, colori vibranti e una gamma dinamica sorprendente. Ceramic Shield : il vetro più resistente mai visto su un iPhone, che offre una protezione superiore contro urti e graffi.

: il vetro più resistente mai visto su un iPhone, che offre una protezione superiore contro urti e graffi. 5G e Wi-Fi 6 : connessione ultra veloce per navigare in Internet, scaricare contenuti e giocare senza interruzioni.

: connessione ultra veloce per navigare in Internet, scaricare contenuti e giocare senza interruzioni. Face ID avanzato: sblocca il tuo iPhone in modo sicuro e veloce grazie al riconoscimento del viso.

L’Apple iPhone 12 PRO è il compagno perfetto per coloro che desiderano vivere al massimo la propria esperienza digitale. Non importa se sei un appassionato di fotografia, un gamer accanito o semplicemente un amante della tecnologia, questo smartphone ti stupirà con le sue prestazioni e la sua versatilità.

Acquistando un iPhone ricondizionato, non solo risparmierai sulla spesa, ma contribuirai anche alla riduzione dell’impatto ambientale. Gli iPhone ricondizionati sono stati sottoposti a rigidi test di qualità per garantire la massima funzionalità e prestazioni.

Non perdere l’opportunità di avere tra le mani un dispositivo di altissima qualità a un prezzo così conveniente. Acquista subito l’Apple iPhone 12 PRO color Oro ricondizionato su Amazon al prezzo incredibile di 573,00€! Ricorda, l’offerta è valida solo per un periodo limitato, quindi affrettati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.