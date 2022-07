Se hai intenzione di acquistare un nuovo smartphone, e ne stai puntando uno a marchio Apple, allora dovresti dare assolutamente uno sguardo all’offerta odierna su iPhone 12 da 128GB. Il device – in Nero e Viola – è oggi acquistabile a soli 707 euro grazie allo sconto di 182 euro sul prezzo di listino. Un vero affare per un dispositivo con pochi rivali sul mercato e che è fulmineo in ogni operazione.

Puoi acquistare iPhone 12 da 128GB anche a rate mensili, grazie al servizio offerto da Amazon (che non prevede costi nascosti o aggiuntivi): 5 rate da 58,92 euro. Se lo acquisti oggi – entro poche ore -, riceverai lo smartphone a casa già domani.

iPhone 12 è ancora la SCELTA MIGLIORE

Una rapida occhiata all’elenco delle specifiche tecniche di questo smartphone è quanto basta per rendersi immediatamente conto di quanto iPhone 12 sia un device da tenere fortemente in considerazione.

La doppia fotocamera da 12MP scatta ottime foto e registra fino a 4K in Dolby Vision, il display da 6,1″ è un Super Retina XDR favoloso, è resistente all’acqua (certificazione IP68), supporta il 5G e vanta il processore A14 Bionic. Promosso a pieni voti, senza alcun tentennamento.