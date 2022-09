iPad Air 2022 con chip M1 (256GB) SUPER PREZZO 799€

Visto che a settembre si torna a scuola, ecco un’occasione da Back to School, con l’iPad Air 2022 e chip M1 con design aggiornato e ispirato a iPad Pro. Solo per poche ore costa 799€ con disponibilità immediata. Parliamo della configurazione Wi-Fi con 256GB di archiviazione color Galassia, che di listino Apple costerebbe 869€.

E se non vuoi spendere subito l’intera somma, puoi usare il pratico rateo Amazon da 159,80€ al mese per 5 mesi, gratuito e senza costi nascosti.

L’iPad Air del 2022 include un bellissimo display Liquid Retina da 10.9″ con tecnologia TrueTone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso. La fotocamera posteriore da 12 Megapixel permette di effettuare scatti sempre perfetti, ma la vera chicca è la fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura Automatica (Center Stage). Una feature che permette di tenerti sempre al centro dell’inquadratura anche se ti sposti, durante le videocall di lavoro o FaceTime con gli amici.

Sotto la scocca batte il chip Apple M1, che raggiunge livelli di performance mai visti prima su tablet; è lo stesso processore che usa anche su iMac e MacBook Pro.

L’autenticazione biometrica e i pagamenti Apple Pay sono protetti da Touch ID integrato nel pulsante d’accensione/spegnimento; e ovviamente non poteva mancare il supporto ad Apple Pencil di seconda generazione, a Smart Keyboard Folio e a Magic Keyboard.

Con iPad, il multi­tasking è più efficiente e intuitivo che mai. Puoi passare comodamente da un’app all’altra, lavorare in contemporanea su tutte quelle che ti servono con Slide Over o Split View, e persino usare i gesti o un trackpad per spostare quello che vuoi, dove vuoi.