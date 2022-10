Spesso qui su Melablog ripetiamo quanto Logitech sia un brand legato al mondo Apple. Questo perché l’azienda svizzera da diversi anni ormai realizza ottimi accessori per i dispositivi del gigante di Cupertino, come quelli della gettonatissima serie MX. Ebbene, in occasione del lancio dell’iPad di 10a generazione (lo puoi acquistare direttamente da qui), Logitech ha aggiornato il suo già nutrito listino con nuove custodie e la nuova Crayon.

Prima di passare alle caratteristiche dei singoli gadget, vale la pena dare una rapida lettura alla dichiarazione di Michele Hermann, VP della divisione mobilità di Logitech:

Poter offrire contemporaneamente tutte e tre le nostre tastiere Logitech per il nuovo iPad 10° Generazione è un grande traguardo, rispondendo così a qualsiasi esigenza, indipendentemente dal fatto che si utilizzi l’iPad per lavoro o per svago. Sia che siete alla ricerca di versatilità, flessibilità o resistenza, le tre tastiere Logitech riusciranno sicuramente a incontrare i bisogni di ogni utente. È importante poter scegliere tra una custodia che offra una tastiera completamente removibile, una protezione resistente o una full-size con tasti di scelta rapida e un posto dove riporre la nuova Logitech Crayon.

Logitech Combo Touch e Slim Folio

Combo Touch

Munita di una tastiera retroilluminata e di un cavalletto con quattro modalità di utilizzo, la Combo Touch è la custodia per iPad più versatile. Non manca poi un trackpad preciso, che ti consente di utilizzare i comandi gestuali Multi-Touch, come lo scorrimento e il doppio clic.

La Combo Touch si collega all’iPad tramite lo Smart Connector, eliminando così la necessità di una batteria separata, di un interruttore d’accesione/spegnimento o di un accoppiamento via Bluetooth.

Sulla parte alta della custodia, infine, trova spazia un supporto che puoi utilizzare sia con la Logitech Crayon che con la Apple Pencil.

La custodia sarà disponibile su Amazon entro la fine di ottobre. Il prezzo di lancio è di 184 euro.

Slim Folio

Con la nuova tastiera Slim Folio potrai scrivere comodamente ovunque. È di tipo full-size, ha un design sottile e punta sull’affidabile accoppiamento Bluetooth Low Energy. Inoltre, con i tasti di scelta rapida è possibile accedere con un solo clic al controllo dei contenuti multimediali, alla luminosità dello schermo dell’iPad e molto altro ancora.

Slim Folio blocca l’iPad in un’angolazione ottimale per scrivere o disegnare e lo tiene fermo su qualsiasi superficie. Le due batterie a bottone sostituibili che alimentano la tastiera e a un sistema di gestione intelligente dell’energia, permettono di usare Slim Folio fino a tre anni senza dover sostituire le batterie.

Al pari della Combo Touch la Slim Folio sarà acquistabile su Amazon nei prossimi giorni. Il prezzo è di 119 euro.

Logitech Crayon

Per alcuni è addirittura superiore rispetto alla proposta di Apple. Lo stylus Crayon di Logitech è realizzato con la stessa tecnologia di Apple Pencil e consente di scrivere e disegnare in modo naturale con precisione. La punta smart consente di regolare il peso del tratto in base alle dimensioni desiderate, semplicemente inclinandola, come se fosse una matita vera.

Il collegamento con l’iPad è immediato: basta far scorrere l’interruttore on/off per iniziare a usarlo, senza bisogno di accoppiare i due device. Il Crayon ha una forma piatta, è dotato di un indicatore luminoso del livello di carica e, infine, si ricarica tramite USB-C. Capito Apple?

La Logitech Crayon di nuova generazione ha un prezzo di lancio di 79 euro. Sarà acquistabile, anche su Amazon, a partire da novembre.