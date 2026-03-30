iOS 26.4 migliora iCloud.com con una novità molto utile: come attivare la ricerca da iPhone

Tra le novità meno appariscenti di iOS 26.4 ce n’è una che può cambiare davvero il modo in cui si usano file e foto quando non si ha l’iPhone o il Mac sotto mano.

Con l’ultimo aggiornamento, Apple ha reso più utile iCloud.com introducendo una nuova opzione che permette di ottenere risultati di ricerca per iCloud Drive e Foto direttamente dal web. Non si tratta di una funzione vistosa come quelle che finiscono subito nei changelog più letti, ma di una piccola aggiunta pratica che può fare comodo nella vita reale, soprattutto quando si accede ai propri contenuti da browser e si ha bisogno di trovare in fretta un documento o uno scatto preciso.

Cosa cambia davvero con iOS 26.4

La novità consiste in un’impostazione chiamata Allow Search, collegata alla nuova sezione iCloud.com nelle impostazioni iCloud. Apple spiega che, su iOS, iPadOS e macOS 26.4 o versioni successive, i dispositivi fidati possono fornire i risultati di ricerca per iCloud Drive e iCloud Photos su iCloud.com. In pratica, la ricerca sul web diventa più completa senza che sia Apple a indicizzare direttamente quei contenuti nel modo più semplice e immediato che molti utenti si aspetterebbero. È un approccio che punta a rendere il servizio più utile mantenendo al centro i dispositivi già riconosciuti come affidabili.

Perché questa funzione può essere utile

Il vantaggio è molto concreto. Chi usa spesso iCloud da browser, magari su un computer diverso dal proprio, sa bene che trovare file e immagini può diventare più lento del previsto. Con questa opzione, l’esperienza cambia perché il web client acquista una funzione che mancava e che rende l’accesso ai contenuti molto più vicino a quello dei dispositivi Apple. Non è una rivoluzione, ma è una di quelle aggiunte che si fanno notare proprio quando servono.

Come si attiva la nuova ricerca su iCloud.com

Per abilitare la funzione bisogna aprire le impostazioni di iCloud sul proprio iPhone aggiornato a iOS 26.4 o successivo, entrare nella sezione dedicata a iCloud.com e attivare l’opzione che consente la ricerca. Apple precisa anche che, se è attiva la protezione avanzata dei dati per iCloud, l’accesso ai dati dal web viene disattivato in automatico, ma può essere riattivato scegliendo di consentire l’accesso web e, sulle versioni più recenti dei sistemi, anche la ricerca.

È una novità piccola solo in apparenza, perché racconta bene la direzione di Apple: rendere l’ecosistema più coerente anche nei dettagli, là dove spesso ci si accorge delle mancanze solo quando si prova a fare qualcosa di semplice e non lo si può fare. E quando una funzione del genere arriva senza rumore, di solito è proprio perché era più necessaria di quanto sembrasse.