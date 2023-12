iOS 17, i trucchi per personalizzare l'app iMessage

Con l’arrivo di iOS 17, Apple ha introdotto significative modifiche all’app iMessage, rendendo l’interfaccia più intuitiva e personalizzabile. Sebbene questi cambiamenti abbiano suscitato opinioni contrastanti tra gli utenti, esistono alcuni trucchi nascosti che possono aiutarti a personalizzare l’esperienza e a rendere l’uso dell’app più efficiente e piacevole.

iOS 17, usa questi trucchi per personalizzare iMessage

Il nuovo design di iOS 17 presenta un pulsante “+” accanto al campo di testo. Toccando questo pulsante, si apre un menu a comparsa che offre accesso diretto alle app iMessage e al selettore di app Foto per inviare immagini. Questa nuova interfaccia mostra alcune icone di accesso rapido e un’opzione “Altro” per accedere a tutte le app iMessage installate. Ecco come puoi personalizzare questo menu:

Tocca l’icona “+” per aprire l’elenco dell’app Messaggi. Premi a lungo su un’app per trascinarla verso l’alto o verso il basso nell’elenco. Puoi anche riorganizzare le app nella sezione “Altro”, consentendoti di spostare facilmente le app da e verso l’elenco nascosto.

Accesso rapido al selettore foto: Una delle critiche più frequenti riguarda la difficoltà di accedere rapidamente al selettore di app Foto. Tuttavia, esiste un trucco nascosto che consente di aprire il selettore Foto con un solo tocco:

Premi a lungo l’icona “+”, e l’interfaccia Foto si aprirà automaticamente, eliminando la necessità di navigare attraverso il menu a schermo intero.

Adattarsi ai cambiamenti: Nonostante le modifiche iniziali durante il processo di beta testing, alcuni utenti si sono trovati disorientati dal nuovo design. Tuttavia, con questi trucchi, puoi adattarti più facilmente ai cambiamenti e sfruttare al meglio le nuove funzionalità offerte da iOS 17.

Un’esperienza di messaggistica migliorata: L’aggiornamento di iOS 17 all’app Messaggi offre agli utenti la possibilità di personalizzare la loro esperienza di messaggistica in modi mai visti prima. Con la possibilità di riorganizzare le app e accedere rapidamente al selettore Foto, l’app Messaggi diventa più intuitiva e adatta alle tue esigenze. Che tu preferisca il nuovo design o rimpianga quello vecchio, questi trucchi ti aiuteranno a sfruttare al meglio le potenzialità dell’app. Condividi la tua opinione sui cambiamenti e su come li hai adattati alla tua routine quotidiana nei commenti.