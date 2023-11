iOS 17.2 sta arrivando: ecco cosa cambierà con l'aggiornamento

Con l’attesa crescita per il rilascio di iOS 17.2, Apple si prepara a introdurre una serie di nuove funzionalità e miglioramenti significativi. Dopo il lancio di iOS 17.1 nell’ottobre, la nuova versione è attualmente in fase di beta testing, promettendo di portare cambiamenti rivoluzionari per gli utenti iPhone.

Basandoci sulle quattro beta rilasciate finora, è probabile che iOS 17.2 verrà lanciato entro la fine del 2023. Guardando al passato, iOS 16.2 è stato rilasciato il 13 dicembre dell’anno scorso, introducendo importanti novità come Apple Music Sing e l’app Freeform.

iOS 17.2: le principali novità dell’aggiornamento

Applicazione Diario: La principale novità di iOS 17.2 è l’introduzione della nuova app Journal, descritta da Apple come un modo innovativo per apprezzare i momenti della vita e conservare i ricordi. Inizialmente disponibile solo su iPhone, non è chiaro se verrà estesa a iPad e Mac. Playlist Collaborative in Apple Music: Le prime beta di iOS 17.2 includevano la possibilità di creare playlist collaborative in Apple Music, una funzionalità annunciata al WWDC. Tuttavia, la beta 4 ha rimosso questa opzione, lasciando incertezza sulla sua inclusione nella versione finale. Ulteriori Modifiche ad Apple Music: iOS 17.2 introduce la possibilità di aggiungere automaticamente brani alla libreria musicale quando vengono aggiunti ai preferiti, oltre alla possibilità di disabilitare la cronologia di ascolto di Apple Music durante la modalità Focus. Registrazione Video Spaziale: Gli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max potranno registrare video spaziali per Vision Pro, con una risoluzione di 1080p a 30 fps. Suoni di Notifica Predefiniti: La possibilità di modificare il suono di notifica predefinito è stata aggiunta, rispondendo alle richieste degli utenti insoddisfatti del cambio da “Tri-tone” a “Rebound”. Reazioni nei Messaggi: iOS 17.2 permette di reagire ai messaggi con qualsiasi adesivo o emoji. Pulsante di Azione Traduci: Per gli utenti di iPhone 15 Pro, il pulsante Azione può ora essere assegnato a una nuova opzione “Traduci”. Nuovi Widget: Tre nuovi widget per l’app Meteo e un nuovo widget “Orologio digitale” per l’app Orologio. Consapevolezza Locale per Avvisi di Emergenza: Una nuova opzione per migliorare la tempestività e l’affidabilità degli avvisi di emergenza. Contatta la Verifica della Chiave: Una funzionalità per garantire che i messaggi iMessage raggiungano solo i destinatari previsti, particolarmente utile per persone a rischio di minacce online mirate. AirPlay e Vision Pro: Una nuova opzione “AirPlay Receiver” per Vision Pro. Cambiamenti nell’iTunes Store: Preparazione per la transizione dall’app iTunes a quella TV. Funzionalità di Aggiornamento del Software: La possibilità di aggiornare gli iPhone ancora sigillati nella confezione. Ulteriori Modifiche: Tra cui l’espansione della funzionalità “Avviso di contenuti sensibili”, miglioramenti a Siri, nuove opzioni di filtro nell’App Store, e altro ancora.

iOS 17.2 si preannuncia come un aggiornamento significativo, portando una vasta gamma di nuove funzionalità e miglioramenti che promettono di migliorare l’esperienza utente su iPhone. Dall’introduzione di nuove app e funzionalità a miglioramenti nella personalizzazione e nella sicurezza, iOS 17.2 si sta configurando come un aggiornamento essenziale per gli utenti Apple. Con il suo imminente rilascio, gli utenti iPhone possono aspettarsi un’esperienza ancora più ricca e personalizzata.