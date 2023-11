iOS 17.2 beta 2: su iPhone 15 Pro arrivano i video spaziali per Vision Pro

Con l’ultimo aggiornamento di iOS 17.2 beta 2, Apple ha introdotto una funzionalità entusiasmante per gli utenti dell’iPhone 15 Pro: la capacità di catturare video spaziali per Vision Pro. Questa innovazione rappresenta un passo significativo nella tecnologia di registrazione video, offrendo agli utenti un modo completamente nuovo di catturare e rivivere i loro ricordi.

Un nuovo livello di registrazione video con iOS 17.2 beta 2

La funzione di video spaziali per Vision Pro, annunciata in precedenza da Apple, è ora accessibile nella versione beta di iOS 17.2. Gli utenti dell’iPhone 15 Pro possono attivare questa funzione tramite un nuovo interruttore nell’app Impostazioni, etichettato come “Video spaziale per Apple Vision Pro”. Questa tecnologia consente di registrare video con una profondità notevole, ideali per essere visualizzati sull’app Foto su Apple Vision Pro.

Per ottenere risultati ottimali, Apple consiglia di mantenere l’iPhone in orientamento orizzontale e stabile durante la registrazione. I video vengono registrati a 30 fotogrammi al secondo in qualità 1080p, con un minuto di video spaziale che occupa circa 130 MB di spazio.

La vera magia dei video spaziali si svelerà con il lancio di Vision Pro, previsto per l’inizio del 2024. Questo dispositivo AR/VR permetterà agli utenti di guardare i video spaziali in un modo completamente nuovo, offrendo un’esperienza immersiva e tridimensionale. Gli utenti potranno anche catturare video spaziali direttamente utilizzando Vision Pro.

Apple afferma che questa tecnologia permetterà agli utenti di catturare momenti preziosi in tre dimensioni e rivivere quei ricordi con una profondità incredibile. Ogni foto e video spaziale promette di trasportare gli utenti indietro nel tempo, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente.

Attualmente, gli utenti dell’iPhone 15 Pro possono acquisire video spaziali, anche se non è ancora possibile visualizzare l’effetto “spaziale” fino al rilascio di Vision Pro. Tuttavia, ciò offre l’opportunità di iniziare a creare una libreria di contenuti spaziali da sfruttare appieno con il futuro lancio di Vision Pro.

Durante una demo al WWDC, la visione di video spaziali tramite Vision Pro è stata uno dei momenti salienti, suggerendo un futuro entusiasmante per la tecnologia di realtà aumentata e virtuale.

L’aggiornamento iOS 17.2 beta 2 e l’introduzione della funzione di video spaziali per iPhone 15 Pro rappresentano un passo avanti significativo nel campo della registrazione video. Con la promessa di un’esperienza di visualizzazione più immersiva e coinvolgente, gli utenti Apple hanno molto da aspettarsi nei prossimi mesi.