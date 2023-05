iOS 16.5 in arrivo la settimana prossima: ecco cosa aspettarsi

Dopo sei settimane di test beta, Apple è pronta a rilasciare iOS 16.5 al pubblico la prossima settimana. Questo segnerà l’ultimo importante aggiornamento di iOS 16 prima dell’annuncio di iOS 17 al WWDC a giugno. Scopriamo insieme le novità introdotte con iOS 16.5 e quando ci si può aspettare il suo rilascio.

Caratteristiche e novità di iOS 16.5

iOS 16.5 combina una serie di correzioni di bug e nuove funzionalità. La nuova caratteristica di punta è l’aggiunta di un nuovo sfondo “Pride Celebration”, che Apple afferma essere stato progettato per “onorare la comunità e la cultura LGBTQ+”. Questo sfondo si abbina all’aggiunta di un nuovo quadrante dell’orologio Pride Celebration e a un nuovo Pride Sport Band per Apple Watch.

Le prime beta di iOS 16.5 includevano l’aggiunta di un nuovo comando Siri per avviare e interrompere una registrazione dello schermo. Apple ha rimosso questa funzione nelle successive beta di iOS 16.5, e non è inclusa nella versione finale dell’aggiornamento. iOS 16.5 aggiunge anche una nuova scheda “Sports” dedicata nell’app Apple News, oltre ad altre migliorie per facilitare la seguibilità delle partite. Sono state inoltre corretti dei bug relativi a Spotlight Search, CarPlay e Screen Time.

Secondo Apple, iOS 16.5 sarà rilasciato la prossima settimana. Considerando la storia di Apple, è probabile che l’aggiornamento verrà rilasciato martedì 16 maggio, intorno alle 19.00 (ora italiana).

iOS 16.5 sarà l’ultimo importante aggiornamento di iOS 16 prima del WWDC a giugno. Questo è il momento in cui Apple presenterà iOS 17 e rilascerà le prime beta per gli sviluppatori. Tuttavia, si prevede che Apple continuerà a rilasciare aggiornamenti per iOS 16 durante l’estate e probabilmente anche in parallelo a iOS 17.

Dettagli sulle Novità di iOS 16.5

