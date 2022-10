Su Twitter sta impazzando l’hashtag #instagramdown, con segnalazioni che aumentano minuto dopo minuto. Non è ancora chiara la causa, ma milioni di persone stanno ricevendo proprio da Instagram un avviso abbastanza preoccupante:

Abbiamo sospeso il tuo account il 31 ottobre 2022.

Instagram: altro che inconveniente

Il bug (se di questo si tratta) ha preso piede ed è ora fuori controllo. Sul social network appena acquisito da Elon Musk proprio la costola di Meta ha fatto sapere di essere a conoscenza dei problemi che tantissimi utenti stanno riscontrando in queste ore. Oltre alle scuse, Instagram ha confermato che chi di dovere è già all’opera per cercare di risolvere il problema in tempi brevissimi.

Siamo consapevoli del fatto che alcuni di voi stiano riscontrando problemi d’accesso al proprio account Instagram. Stiamo già indagando e ci scusiamo per l’inconveniente.

Ma non è solo una questione di account sospeso o di problema di accesso. Stando a quanto si legge in giro, c’è anche chi segnala una più che sospetta sparizione di follower. L’account IG dei colleghi The Verge ha perso circa 10,000 “seguaci” in poche ore, quello della star del calcio Cristiano Ronaldo oltre 3 milioni, ad esempio.

Non abbiamo dubbi sul fatto che Meta troverà una soluzione (stesso in giornata, si spera), ma questo ennesimo down – con tanto di sospensione degli account, poi – rischia di incrinare ancora di più il rapporto con la community. Per chi si fosse perso le ultime, Instagram è in difficoltà a causa della costante crescita di TikTok, oggi più che mai la piattaforma social di riferimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.