Instagram lancia i Canali Broadcast a livello globale

Instagram lancia i Canali a livello globale per consentire agli utenti di trasmettere messaggi a una vasta audience. Questa nuova funzionalità è stata annunciata da Meta, la società madre di Instagram, tramite un post sul blog ufficiale.

I Canali Broadcast di Instagram sono ora disponibili in tutto il mondo: ecco come funzionano

I Canali Instagram erano precedentemente disponibili solo in alcune località come l’India e il Brasile, ma ora saranno accessibili a utenti di tutto il mondo. Con questa nuova aggiunta, gli utenti potranno condividere messaggi, video, foto, note vocali e sondaggi con tutti i propri follower contemporaneamente. I creatori di contenuti potranno interagire direttamente con il loro pubblico su larga scala, offrendo loro un nuovo modo per coinvolgerli e condividere contenuti in modo rapido ed efficiente.

Secondo Meta, solo i creators avranno il permesso di inviare messaggi all’interno dei Canali, mentre i follower potranno reagire ai contenuti e partecipare ai sondaggi. Una volta che un creator invia il primo messaggio tramite la posta in arrivo di Instagram, i suoi follower riceveranno una notifica per unirsi al Canale. Questo permette loro di accedere ai contenuti e ricevere notifiche sui nuovi messaggi pubblicati.

📣 Broadcast Channels Launch 📣 Today we’re expanding Instagram broadcast channels globally. We’re also starting to test these new Channels features:

– Questions

– Channels Tab in Inbox

– Moderators

– Expiring Channels

– Share to Stories pic.twitter.com/vVOIzze6kX — Adam Mosseri (@mosseri) June 15, 2023

Oltre all’espansione globale dei Canali Instagram, Meta ha anche annunciato nuovi strumenti di collaborazione per i creators. Questi strumenti mirano a fornire ulteriori opportunità di collaborazione e interazione tra i creatori di contenuti su Instagram.

Per accedere ai Canali e alle nuove funzionalità di collaborazione, gli utenti sono invitati ad assicurarsi di avere installata l’ultima versione dell’app di Instagram sui loro dispositivi.

Con l’introduzione dei Canali Instagram a livello globale e dei nuovi strumenti di collaborazione, Meta dimostra il suo impegno nel migliorare l’esperienza degli utenti e nel fornire un ambiente dinamico e coinvolgente per i creators di contenuti. Queste nuove funzionalità offrono un’opportunità unica per i creatori di raggiungere un pubblico più ampio e di stabilire connessioni significative con i propri follower.

Gli utenti di Instagram possono ora sfruttare al massimo queste nuove funzionalità, ampliando la loro portata e interagendo con il loro pubblico in modo innovativo e coinvolgente.