Insta360 GO 2 ActionCam: SUPER sconto eBay con codice solo 231€

Insta360 GO 2 è una è una piccola e potente Action Cam completamente impermeabile, stabilizzata, con cattura POV, perfetta per viaggi, sport e vlog. E grazie ad un codice sconto te la porti a casa ad un prezzo mai visto prima: solo 231,92€ su eBay. Ma fai presto perché sta spopolando, e c’è un tetto al numero di codici disponiboli.

⚠️ Importante. Per ottenere lo sconto immediato di 57,98€ ricordati di inserire il codice sconto MENO20ESTATE nel modulo di pagamento finale di eBay. La promo non è cumulabile con altri codici sconto, tipo YITAO1XYGHC6Z27M che ti dà diritto di ricevere 5€ di sconto su un ordine (puoi però usarlo per un altro acquisto!) ⚠️

Insta360 GO 2 pesa solo 27 gr ma realizza video nitidi a 1440p; robusta e impermeabile fino a 4mt, può essere montata sul manubrio della bici, sul casco da snowboard o tenuta in mano. Ha anche degli accessori magnetici in dotazione.

L’aspetto più carino di questo tipo di ActionCam è che producono sempre un video perfettamente stabilizzato, ma soprattutto vi permettono di modificare l’inquadratura in qualunque momento. Riprendendo infatti a 360 gradi, catturano ogni istante di quel che succedo attorno a voi: ciò significa che, una volta arrivati a casa, potete cambiare soggetto della ripresa. Praticamente una rivoluzione.

Inoltre, grazie alla Stabilizzazione FlowState e agli algoritmi di livellamento dell’orizzonte, il video resta stabile indipendentemente da dove monti la GO 2. Insomma, è perfetta per riprendere gli sport d’azione e le scene più movimentate.

La custodia di ricarica multiuso fa da caricatore, telecomando e treppiede tutto in uno ed estende la durata della batteria fino a 150 minuti. La confezione include Insta360 GO 2 (32GB), la Custodia di ricarica, la Protezione Lenti (pre-installata), il Ciondolo Magnetico, il Supporto Girevole, Easy Clip e unCavo di Ricarica di Tipo USB-C.

A questo prezzo, tra l’altro, non si era mai vista, né su Amazon né altrove. Dunque, se davvero vi interessava, noi un pensierino lo faremmo.