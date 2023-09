INDISPENSABILE: solo 13€ per avvitatore elettrico con luce a LED su Amazon!

L’opportunità che aspettavi è finalmente arrivata: l’Avvitatore Elettrico Goldsea è ora disponibile su Amazon a soli 13,99€ grazie al 48% di sconto per un prezzo straordinariamente conveniente.

Perché scegliere l’Avvitatore Elettrico Goldsea?

L’Avvitatore Elettrico Goldsea non è un semplice utensile, ma un vero e proprio alleato per tutti i tuoi lavori domestici e professionali. La sua batteria al litio da 1300mAh 3,6V assicura una durata prolungata, permettendoti di lavorare senza interruzioni. E se la batteria dovesse scaricarsi? Nessun problema! Grazie al cavo USB di tipo C incluso, la ricarica è veloce e pratica.

La velocità massima di 220 Rivoluzioni al minuto ti garantisce precisione e rapidità in ogni operazione. E con una tensione di 4,2 Volt, hai la potenza necessaria per affrontare anche i lavori più impegnativi. Ma le sorprese non finiscono qui. L’avvitatore è estremamente maneggevole, con un peso di soli 0,3kg e un’impugnatura in gomma antiscivolo che assicura una presa sicura e confortevole.

La sua capacità di ruotare di 90 gradi lo rende un utensile 2-in-1: puoi utilizzarlo sia come avvitatore a pistola che come avvitatore dritto. Questa versatilità ti permette di raggiungere anche gli angoli più difficili. E per lavorare in condizioni di scarsa luminosità? L’Avvitatore Elettrico Goldsea è dotato di una luce di lavoro a LED che illumina l’area di lavoro, garantendoti la massima precisione.

Il set include anche 10 teste CRV, un’asta di prolunga e un albero flessibile, rendendo questo avvitatore adatto per una vasta gamma di applicazioni, dal montaggio di mobili alla riparazione di elettronica. L’Avvitatore Elettrico Goldsea combina qualità, potenza e versatilità in un unico strumento. E con uno sconto del 48%, il prezzo di 13,99€ è semplicemente imbattibile.

Non perdere questa occasione: clicca ora e aggiungi l’Avvitatore Elettrico Goldsea al tuo carrello su Amazon! La tua cassetta degli attrezzi ti ringrazierà.

