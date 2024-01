INCREDIBILE Scanner Portatile Epson: scopri il prezzo OFFERTA su Amazon!

L’Epson Workforce Scanner A4 Portatile con WiFi e batteria è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 189,60€, con uno sconto del 8%. Questa è un’opportunità da non perdere se desideri digitalizzare documenti in modo efficiente e senza intoppi ovunque tu sia.

Specifiche Tecniche Eccezionali

Questo scanner portatile Epson è una vera meraviglia tecnologica. Dotato di una batteria integrata, ti permette di scansire documenti ovunque ti trovi, senza la necessità di una presa elettrica. La connettività WiFi ti consente di inviare istantaneamente i tuoi documenti digitalizzati al tuo dispositivo preferito, sia esso un computer, uno smartphone o un tablet. Questo significa che puoi condividere documenti importanti o archiviarli senza problemi.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo scanner è la sua velocità. Con una velocità di scansione di 18 pagine al minuto, puoi essere certo che i tuoi lavori saranno completati in un batter d’occhio. Inoltre, la risoluzione di scansione di 600 dpi garantisce la massima nitidezza e qualità delle immagini digitalizzate. Non dovrai preoccuparti della perdita di dettagli, anche per i documenti più complessi.

La tecnologia avanzata di correzione automatica dell’immagine assicura che i tuoi documenti siano sempre nitidi e chiari, anche se sono stati piegati o danneggiati. Inoltre, il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato ti permette di convertire documenti digitalizzati in testo editabile, risparmiando tempo prezioso.

Non Lasciarti Scappare Questa Offerta!

L’Epson Workforce Scanner A4 Portatile WiFi e Batteria è una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo di scansione di alta qualità e altamente portatile.

E ora, con un prezzo di soli 189,60€ e uno sconto del 8% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo. Non c’è motivo per perdere questa incredibile opportunità di risparmiare e migliorare la tua produttività.

