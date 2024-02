IMPERDIBILE: tv LG UltraHD da 55 pollici su Amazon A SOLI 399 euro, corri a prenderla!

Approfittane subito perché si tratta di una promo davvero imperdibile: solo su Amazon hai la possibilità di acquistare la tv LG UltraHD da 55 pollici e pagarla solamente 399 euro.

Ma non è finita qui perché questo prezzo già mini può essere ulteriormente alleggerito mediante il servizio Cofidis che ti permette di pagare il tuo nuovo televisore in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Tv LG UDH 55 pollici: spettacolare nel tuo salotto!

Questo televisore vanta una risoluzione 4 volte superiore al Full HD, che impiega circa 8 milioni di pixel per darti immagini visibilmente più nitide e particolareggiate. Dotata di processore α5 gen6, che migliora i contenuti trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all’ambiente e adattando il suono in base a ciò che ascolti.

Gioca ai migliori titoli senza usare una console o un PC. Ti basta collegare un controller compatibile e sei pronto per entrare nell’azione. A tua disposizione tante piattaforme di streaming come: Netflix, Disney+, Amazon Prime e tante altre app sono già pronte per guardare i film, le serie TV più in voga e gli eventi sportivi in diretta.

E ancora assistente vocale Thinq AI: il televisore risponde ai tuoi comandi vocali per cercare nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, controllare i tuoi dispositivi connessi e trovare risposte su Internet. Scegli il tuo assistente vocale preferito e controlla la tv usando la tua voce.

Smart tv Webos 23 con telecomando puntatore: tantissime app di streaming, nuove schede contenuti e un telecomando che rende tutto più semplice e intuitivo. Infine devi sapere che questo televisore LG integra già lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il nuovo standard del Digitale Terrestre.

Prendilo ora su Amazon ad un prezzo mai visto!

