IMPERDIBILE Nintendo Switch Super Mario Bros Wonder: inserisci il CODICE SCONTO!

Sei un fan di Nintendo e ami l’emozionante mondo di Super Mario? Allora non puoi perderti l’offerta straordinaria su eBay: NINTENDO SWITCH SUPER MARIO BROS.WONDER è disponibile a soli 56,69€ utilizzando il codice sconto FESTE23. Questa è l’occasione perfetta per aggiungere alla tua collezione uno dei giochi più amati, a un prezzo davvero vantaggioso.

Il gioco NINTENDO SWITCH SUPER MARIO BROS.WONDER è un’avventura dinamica che ti catapulta nel colorato universo di Mario. Con una grafica vivida e dettagliata, il gioco offre un’esperienza visiva coinvolgente su Nintendo Switch. La giocabilità intuitiva e i controlli fluidi rendono il gioco accessibile sia ai veterani che ai nuovi giocatori.

Piattaforma : Nintendo Switch

Genere : Azione e avventura

Titolo Videogioco : SUPER MARIO BROS. WONDER

Codice Regionale : PAL

Valutazione : PEGI 7

Editore : Nintendo

Anno di Rilascio : 2023

MPN : SUPER MARIO BROS. WONDER

Serie Videogiochi : SUPER MARIO

EAN : 045496479817

Condizione : Nuovo, mai aperto, ancora sigillato

Giocabilità : Intuitiva con controlli fluidi

Modalità Multiplayer : Supportata, per condividere il divertimento

Versione: Ufficiale italiana

Il titolo include una serie di livelli creativi e sfidanti, mantenendo l’iconico stile di gioco che ha reso famoso Super Mario. Inoltre, il gioco supporta la modalità multiplayer, permettendo di condividere il divertimento con amici e familiari. La versione in vendita è ufficiale italiana, garantendo così la piena compatibilità e un’esperienza di gioco ottimale.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta! NINTENDO SWITCH SUPER MARIO BROS.WONDER è il gioco perfetto per tutti gli appassionati di Mario e per chi cerca un’avventura divertente e coinvolgente. Visita la pagina eBay e usa il codice FESTE23 per approfittare di questo sconto speciale. Acquista ora e preparati a vivere fantastiche avventure nel mondo di Super Mario!

