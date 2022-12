Imetec sconta tutti gli Scaldasonno: fino al 26% in meno

In occasione delle Occasioni di Natale Amazon, Imetec sconta tutti i suoi Scaldasonno. È l’occasione ideale per fare un regalo che verrà apprezzato, capace di migliorare il sonno e evitare il “brividino” sotto le coperte. Soprattutto in questi tempi in cui c’è da risparmiare sul riscaldamento. Gli sconti arrivano fino al 26%.

Il mitologico Scaldasonno Imetec è una coperta riscaldabile (o termocoperta) che in genere si posiziona tra il materasso il lenzuolo per farti trovare il letto caldo quando vai a riposare. Ma può essere usato anche sul divano o in poltrona, ed è un modo geniale per ridurre i consumi di casa: invece di scaldare un’intera stanza, ci si limita a trattenere il calore attorno alla singola persona.

Il funzionamento è semplicissimo, la sicurezza massima e i consumi incredibilmente esigui. In pratica, è una coperta/plaid di lana e merino, lavabile in lavatrice, che include una sottile resistenza interna. È quest’ultima a generare il calore, e 7 ore di uso continuativo costano meno di 7-10 centesimi in bolletta, a seconda della temperatura impostata. Il che significa che si può dormire caldissimi per un mese intero con 3€ di spesa complessiva.

Ne esistono di singoli e matrimoniali, e tutti sono dotati di interruttore e termostati; anzi, i matrimoniali sono dotati di solito di 2 comandi sperati per gestire le diverse esigenze di comfort.

Scaldasonno: Come si Usa

Il modo migliore per sfruttare lo scaldasonno è quello di accenderlo una mezz’oretta prima di andare a letto, per poi spegnerlo quando ci si corica. Tenerlo acceso alla temperatura minima è una goduria che permette di restare in un caldo abbraccio per tutta la notte.

Prodotti completamente in Italia, gli Scaldasonno Imetec sono adatti a tutti i tipi di materasso, inclusi quelli in memory foam. La sicurezza è assicurata da un sistema digitale con funzionalità di auto-diagnosi chiamato Electro Block; quest’ultimo verifica l’efficienza e la sicurezza di tutti i componenti, monitora costantemente lo scaldaletto durante l’uso e, in caso di anomalie, interviene spegnendolo.

È la soluzione ideale per risparmiare energia, ed è anche lavabile in lavatrice o a mano.

Risparmiare su Scaldasonno

Imetec sconta sia lo Imetec Scaldasonno Singolo a 58,99€ sia quello matrimoniale a 87,99€, anche a rate da 17€ al mese. Ecco tutti i prodotti in offerta:

