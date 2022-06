iMac Hub per iMac M1: tutte le porte che ti servono a 69€

Se hai un iMac M1, questo è l’Hub definitivo, perché include tutte le porte che ti servono e te le mette a disposizione comodamente senza dover raggiungere il retro della macchina. E oggi è pure scontato a 69€.

Progettato in modo specifico per l’iMac 2021, l’hub Hagibis è un hub USB-C nato esclusivamente per l’iMac 2021 (24 pollici), ed è la soluzione migliore per un pratico accesso frontale alle porte di espansione. Include:

HDMI 4K@60Hz, porta USB C 3.1 Gen2 da 10Gbps e 6K a 60Hz, porta USB C da 5 Gbps, 2 porte USB 3.0 e lettore di schede SD/Micro SD da 5 Gbps.

La porta HDMI 4K a 60Hz HDMI 2.0 permette sia il mirroring che l’estensione dello schermo. Le porte USB-C invece arrivano fino a 10 Gpbs, mentre quelle USB-A fino a 5 Gbps. Possono tuttavia essere usate anche solo per la ricarica di telefono, tablet, AirPods e Apple Watch.

Il funzionamento è del tutto Plug and Play e non richiede driver: basta attaccare la clip di fissaggio alla parte inferiore dell’iMac, allineare l’hub e siete a posto.