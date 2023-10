Illumina la tua casa: 6 pezzi di lampadine smart Aigostar a soli 23€!

Hai mai desiderato un’illuminazione domestica intelligente e conveniente? L’attuale offerta su Amazon è la soluzione ideale! Puoi acquistare un set di 6 lampadine intelligenti Aigostar a soli 23,10€, con uno sconto del 28%, e applicare un ulteriore coupon del 20% per ottenere un affare ancora migliore. È l’occasione perfetta per migliorare la tua illuminazione domestica.

Non perdere queste 6 lampadine a prezzo incredibile

Compatibilità Smart Home : Queste lampadine sono compatibili con dispositivi come Amazon Alexa e Google Assistant, consentendoti di controllarle con semplici comandi vocali.

: Queste lampadine sono compatibili con dispositivi come Amazon Alexa e Google Assistant, consentendoti di controllarle con semplici comandi vocali. Illuminazione Regolabile : Puoi regolare l’intensità luminosa e la temperatura del colore tramite l’app dedicata, creando l’atmosfera perfetta per qualsiasi momento.

: Puoi regolare l’intensità luminosa e la temperatura del colore tramite l’app dedicata, creando l’atmosfera perfetta per qualsiasi momento. Risparmio Energetico: Grazie alla tecnologia LED, queste lampadine consumano meno energia, aiutandoti a ridurre la bolletta elettrica.

Durata Lunga : Le lampadine Aigostar sono progettate per durare fino a 25.000 ore, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.

: Le lampadine Aigostar sono progettate per durare fino a 25.000 ore, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Connettività Wi-Fi : La connettività Wi-Fi ti consente di controllare le lampadine tramite l’app Aigostar anche quando sei lontano da casa.

: La connettività Wi-Fi ti consente di controllare le lampadine tramite l’app Aigostar anche quando sei lontano da casa. Programmazione Oraria: Puoi programmare l’accensione e lo spegnimento automatici delle lampadine, garantendo che la tua casa sia sempre illuminata quando vuoi.

Queste lampadine intelligenti Aigostar rappresentano un’opportunità eccezionale per modernizzare la tua casa con l’illuminazione smart. Possono essere utilizzate per creare l’atmosfera perfetta durante una serata romantica, una festa con gli amici o una tranquilla serata in famiglia.

Grazie alla compatibilità con i principali assistenti vocali e all’app Aigostar dedicata, puoi controllare facilmente queste lampadine con il tuo smartphone o tramite comandi vocali. Non solo avrai il controllo totale dell’illuminazione, ma risparmierai anche energia, riducendo la tua impronta ecologica.

Non perdere questa opportunità di ottenere un set di 6 lampadine intelligenti Aigostar a soli 23,10€ con uno sconto del 28% e un ulteriore coupon del 20% su Amazon.

