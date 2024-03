Il supporto DEFINITIVO in cucina è il forno a microonde Candy in sconto del 30%

Candy è un’azienda molto rinomata nell’ambito della produzione di dispositivi legati all’elettronica di consumo domestica e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 30% sul suo forno a microonde per un costo totale di 82,90€.

Offertona del 30% sul forno a microonde Candy

Il forno a microonde Candy è il compagno ideale per semplificare le tue esperienze culinarie quotidiane. Grazie alla ventola di raffreddamento integrata, puoi cucinare con tranquillità sapendo che il tuo microonde è progettato per durare nel tempo. Quando la cottura supera i 2 minuti, la ventola entra in azione, assicurando una temperatura ottimale e una maggiore durata.

Con la funzione grill, puoi trasformare il tuo microonde in una vera e propria griglia, permettendoti di preparare deliziose grigliate di pesce e carne. Goditi piatti succulenti e croccanti con la comodità del tuo forno a microonde. Il programma defrost ti consente di scongelare rapidamente il cibo senza comprometterne qualità e gusto. Mantieni intatti i sapori e la consistenza dei tuoi alimenti, preparando pasti freschi in pochi istanti.

Connesso come mai prima d’ora, il tuo microonde Candy si integra perfettamente con l’App hOn. Accedi a una vasta selezione di ricette proposte da chef e food blogger e ricevi preziosi consigli sull’utilizzo ottimale del tuo microonde con grill. Porta la tua esperienza culinaria a nuovi livelli di creatività e praticità.

E quando il tuo piatto è pronto, il segnaletico di fine cottura ti avvisa con un segnale acustico. Non c’è bisogno di controllare costantemente: il tuo microonde Candy ti avvisa quando è il momento di gustare i tuoi deliziosi piatti.

Oggi, su Amazon, è disponibile un maxi sconto del 30% sul forno a microonde Candy per un costo totale di 82,90€.

