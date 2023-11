Il Rugged Smartphone SUPER RESISTENTE oggi costa POCHISSIMO: corri su Amazon

La robustezza incontra la tecnologia all’avanguardia con il Rugged Smartphone Blackview, ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 123,49€, il che significa che puoi risparmiare un fantastico 18%!

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Per chi cerca un dispositivo che possa sopravvivere a qualsiasi avventura e mantenere la connettività nelle condizioni più estreme, questa è l’opportunità da non perdere.

Rugged Smartphone Blackview: Resistenza e Prestazioni Senza Compromessi

Questo Rugged Smartphone Blackview non è solo un dispositivo resistente; è un concentrato di potenza e versatilità.

Equipaggiato con il nuovissimo sistema operativo Android 13, ti offre le ultime funzionalità e aggiornamenti per un’esperienza utente fluida e intuitiva.

Il cuore pulsante di questo telefono è un processore octa-core, che garantisce prestazioni veloci e affidabili, perfetto per multitasking senza rallentamenti. Con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile, hai tutto lo spazio necessario per app, foto, video e altro ancora.

La batteria ad alta capacità assicura che sarai sempre raggiungibile, anche nelle lunghe giornate fuori ufficio o in escursioni. E se sei un appassionato di fotografia, la doppia fotocamera con sensori di alta qualità catturerà ogni momento con dettagli nitidi e colori vivaci.

Ma la vera magia sta nella sua durabilità. Certificato con gli standard IP68 e IP69K, questo smartphone è progettato per resistere a immersioni prolungate in acqua, esposizione a polvere e cadute da altezze significative. L’aggiunta della certificazione militare MIL-STD-810G lo rende resistente anche agli impatti più gravi.

Non è spesso che si trova un dispositivo che combina perfettamente resistenza estrema, prestazioni elevate e una tecnologia così avanzata a un prezzo così vantaggioso. Approfitta dello sconto del 18% e rendi tuo il Rugged Smartphone Blackview per solo 123,49€. Inizia a vivere le tue avventure con la sicurezza di un dispositivo che non ti lascerà mai a piedi!

