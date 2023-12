Il Robot SUPER POTENTE che aspira e lava OGGI lo paghi 100 EURO IN MENO

Nel mondo frenetico di oggi, trovare il tempo per le pulizie domestiche può essere una sfida. Ma immagina di poter mantenere la tua casa impeccabile con il minimo sforzo. Ora è possibile grazie all’iRobot Roomba i5152, disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di 299,90€, grazie a un esclusivo 25% di sconto.

Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per portare nella tua casa un alleato tecnologico avanzato che renderà le pulizie un gioco da ragazzi. Non perdere l’occasione di trasformare il modo in cui vivi le faccende domestiche!

iRobot Roomba i5152: tutte le funzionalità

L’iRobot Roomba i5152 è molto più di un semplice robot aspirapolvere; è un dispositivo 2-in-1 che aspira e lava i pavimenti con efficienza e precisione.

Dotato di una potente aspirazione, questo robot rimuove facilmente polvere, peli di animali e sporco da varie superfici, lasciando i tuoi pavimenti immacolati. La funzione di lavaggio, con un serbatoio d’acqua controllato elettronicamente, garantisce una pulizia profonda e uniforme, senza lasciare pozzanghere o striature.

Una delle caratteristiche più notevoli del Roomba i5152 è la sua tecnologia di navigazione avanzata. Utilizzando sensori intelligenti e un sistema di mappatura, il robot pianifica il percorso più efficiente, coprendo ogni angolo della tua casa senza perdere tempo o energia. Inoltre, con l’app iRobot HOME, puoi controllare e personalizzare le pulizie, impostando programmi, zone di pulizia specifiche e molto altro.

Non solo, il Roomba i5152 è dotato di sensori anticaduta e antiurto, che lo proteggono da danni e assicurano che operi in modo sicuro attorno a mobili e scale. La sua batteria a lunga durata garantisce fino a 75 minuti di pulizia continua, rendendolo adatto anche per case di grandi dimensioni.

L’iRobot Roomba i5152 a soli 299,90€ , grazie ad uno sconto Amazon del 25%, è un investimento nel tuo comfort e nella pulizia della tua casa. È il momento di dire addio alle pulizie faticose e di accogliere una nuova era di pulizia intelligente e senza sforzo con iRobot. Pulisci meno, vivi di più!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.