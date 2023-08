Il PC portatile PIU' DESIDERATO dagli appassionati di gaming in OFFERTA SPECIALE

Appassionati di gaming, ecco un portatile potente che ti offre prestazioni eccezionali senza dover spendere una fortuna! Si tratta del Lenovo IdeaPad Gaming 3 Portatile, oggi disponibile su Amazon a soli 629€ con uno sconto del 10%.

Questo significa che puoi risparmiare ben 70€ sull’acquisto di questa macchina da gioco di alta qualità, oltre a poter effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non lasciarti sfuggire questa occasione per avere tra le mani un potente portatile gaming a un prezzo incredibilmente conveniente!

Lenovo IdeaPad Gaming 3: il pc perfetto per gli appassionati di videogiochi

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è dotato di un display 16″ WUXGA IPS che ti regalerà immagini nitide e dettagliate, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, sarai in grado di goderti un gameplay fluido e privo di sfocature, garantendoti un vantaggio competitivo durante le tue sessioni di gioco.

Al cuore di questo portatile batte un potente processore Intel Core i5-12450H che offre prestazioni di alto livello. La RAM da 8GB assicura una gestione efficiente delle applicazioni, mentre il SSD da 512GB ti offre ampio spazio di archiviazione per i tuoi giochi, file e programmi.

Ma la vera star di questo portatile gaming è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4GB GDDR6, che ti permetterà di goderti i tuoi giochi preferiti con dettagli straordinari e prestazioni grafiche fluide. Sarai immerso in un mondo di grafica spettacolare e effetti visivi mozzafiato.

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 Portatile è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire. Con il suo prezzo scontato a soli 629€ e specifiche tecniche di alta qualità, questo portatile ti garantirà ore di divertimento e prestazioni impeccabili durante le tue sessioni di gioco. Acquista il Lenovo IdeaPad Gaming 3 Portatile su Amazon oggi stesso e vivi un’esperienza di gioco straordinaria!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.