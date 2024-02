Il nuovo Echo Show 8 adesso è SCONTATO su Amazon, scoprilo ora!

Desideri avere una casa intelligente? Allora non può assolutamente mancare lui: il nuovissimo Echo Show 8 con audio spaziale. Oggi su Amazon lo trovi ad un prezzo super scontato, scoprilo subito!

Echo Show 8: ti semplifica la vita e rende la tua casa super smart

Il divertimento è ancora più immersivo grazie all’audio spaziale e a uno schermo touch HD da 8 pollici. Le videochiamate sono più nitide grazie alla videocamera da 13 MP e a un audio di alta qualità. La tua casa è più connessa che mai grazie all’hub per Casa Intelligente integrato.

I contenuti di Prime Video, Netflix e di altre piattaforme prendono vita grazie a uno schermo HD e all’audio spaziale avvolgente. Chiedi ad Alexa di riprodurre i contenuti di Amazon Music, Apple Music o Spotify. Associa e controlla i dispositivi compatibili con Zigbee, Matter e Thread, senza un hub per Casa Intelligente separato. Gestisci le videocamere, le luci e molto altro tramite lo schermo o la tua voce, oppure attiva delle routine attraverso i movimenti. Supporta anche la connettività via Bluetooth e Wi-Fi.

Rimani sempre in contatto: avvia videochiamate con la voce o utilizza il nuovo widget Contatti principali per chiamare con un tocco i contatti che dispongono dell’App Alexa o di un dispositivo Echo con schermo. Goditi conversazioni video più fluide grazie alla videocamera centrale con inquadratura automatica e alla tecnologia di riduzione del rumore. E ancora a tua disposizione Amazon Photos trasforma la schermata iniziale in una cornice digitale per i tuoi ricordi migliori che risalteranno in qualsiasi condizione di luce grazie alla regolazione automatica del colore.

Utilizza la voce per impostare sveglie e aggiornare liste. Tieni sott’occhio il calendario e i promemoria. Inoltre, grazie ai contenuti adattivi, ti verranno mostrate informazioni utili e pertinenti quando sei vicino/a al dispositivo. Questo dispositivo è realizzato con il 29% di materiali riciclati. Il 99% dell’imballaggio del dispositivo è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili. Inoltre è stato progettato con diversi elementi per il controllo della tua privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare microfono/videocamera e un copri-telecamera integrato.

