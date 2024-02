Il mouse Logitech Pebble è sottile e compatto, PERFETTO per ogni ambiente: MAXI SCONTO DEL 39%

Il Mouse Logitech Pebble è un’opzione innovativa per coloro che cercano un mouse wireless che unisca stile, portabilità e funzionalità avanzate. Disponibile nel sofisticato colore Grafite, questo mouse offre una connettività versatile grazie alla tecnologia di connettività 2.4GHz, Bluetooth e USB, consentendo di collegare fino a 3 dispositivi wireless su diversi sistemi operativi come Windows, macOS, iPadOS e ChromeOS.

Il design sottile e minimalista del Pebble Mouse 2 M350 è realizzato con plastica riciclata, rendendolo leggero e portatile, perfetto per chi è sempre in movimento. La caratteristica speciale di questo mouse è la tecnologia Silent Touch, che riduce il rumore dei clic fino al 90%, permettendo di lavorare in modo discreto e senza disturbare gli altri.

Con il pulsante Easy-Switch, è possibile passare facilmente tra i diversi dispositivi con un solo clic, migliorando così l’efficienza e la produttività. Inoltre, è possibile personalizzare il pulsante centrale utilizzando l’app Logi Options+, aggiungendo scelte rapide per le app preferite come WhatsApp e Spotify.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il Pebble Mouse offre un’ottima durata della batteria, con 2 anni di autonomia e una modalità di risparmio energetico che garantisce uno spegnimento automatico per un utilizzo senza problemi. Inoltre, il design del mouse include almeno il 58% di plastica riciclata post-consumo certificata, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.

Su Amazon, oggi, è disponibile un maxi sconto del 39% sul mouse Logitech Pebble per un costo totale e finale di 19€.