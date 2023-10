Il Mouse Logitech che TUTTI I GAMER desiderano a MENO DI META' PREZZO

Gamers, alzate le orecchie e preparatevi a un deal che potrebbe cambiarvi la vita digitale! Il formidabile Mouse da Gaming Logitech G502 HERO è ora in super offerta su Amazon a 45,99€ grazie ad uno sconto spettacolare del 51%.

La spedizione è gratuita ed è possibile riceverlo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima!

Mouse da Gaming Logitech G502 HERO: caratteristiche e funzionalità

La tua avventura nel mondo del gaming non sarà mai più la stessa con il Logitech G502 HERO al tuo fianco. Questo mouse rappresenta l’eccellenza in termini di prestazioni, design e personalizzazione. È una combinazione letale per i tuoi avversari e una vera benedizione per te!

Esploriamo insieme le caratteristiche epiche che rendono il G502 HERO un vero e proprio campione nell’arena dei mouse da gaming:

Sensore HERO : Al cuore di questo mouse batte il sensore HERO di Logitech , una meraviglia della tecnologia che offre prestazioni di precisione al top della categoria, con una sensibilità fino a 16.000 DPI . Ciò significa una mira precisa, movimenti rapidi e una risposta perfetta ad ogni tuo comando.

: Al cuore di questo mouse batte il , una meraviglia della tecnologia che offre prestazioni di precisione al top della categoria, con una sensibilità fino a . Ciò significa una mira precisa, movimenti rapidi e una risposta perfetta ad ogni tuo comando. Pesi Regolabili : Personalizzazione è la parola chiave quando si tratta di gaming. E con il sistema di bilanciamento con cinque pesi da 3,6g , puoi ottimizzare il peso e l’equilibrio del tuo mouse per renderlo perfetto per la tua mano e il tuo stile di gioco.

: Personalizzazione è la parola chiave quando si tratta di gaming. E con il , puoi ottimizzare il peso e l’equilibrio del tuo mouse per renderlo perfetto per la tua mano e il tuo stile di gioco. 11 Pulsanti Programmabili : Sei il padrone del tuo gioco, e con 11 pulsanti che puoi personalizzare come preferisci, le opzioni sono infinite. Combos, macro, comandi rapidi: tutto a portata di click!

: Sei il padrone del tuo gioco, e con che puoi personalizzare come preferisci, le opzioni sono infinite. Combos, macro, comandi rapidi: tutto a portata di click! Velocità di Scorrimento Iper-veloce : La rotella di scorrimento di questo mouse non è come le altre. È costruita per offrire uno scorrimento iper-veloce, ideale per lunghi documenti o per cambiare arma in un attimo.

: La di questo mouse non è come le altre. È costruita per offrire uno scorrimento iper-veloce, ideale per lunghi documenti o per cambiare arma in un attimo. Luci RGB Personalizzabili: Il gioco non è solo una questione di prestazioni, ma anche di stile. E con l’illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile, il tuo G502 HERO risplenderà con luci che riflettono il tuo spirito da gamer.

E ora, la domanda cruciale: sei pronto a elevare il tuo gioco a un livello completamente nuovo? Se la risposta è sì, allora non aspettare un secondo di più. Oggi il Logitech G502 HERO è disponibile a soli 45 euro grazie ad un mega sconto del 51%. L’eroe del gaming ti aspetta, non fartelo scappare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.