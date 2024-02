Il momento è giunto: goditi SANREMO 2024 con tutti i gadget ufficiali E NON SOLO!

Finalmente è arrivato il primo giorno della “settimana santa“, come ironicamente viene chiamata quella nella quale viene trasmesso Sanremo 2024. La competizione canora più seguita e più amata dagli italiana, che addirittura ha dato vita al FantaSanremo, va goduta al 100%. Come farlo? Indossando qualcosa del merch ufficiale e acquistando qualche gadget per organizzare la nottata perfetta con gli amici!

I pezzi più iconici del merch ufficiale

Libretto di schede per votare le canzoni

Troppo divertenti queste schede per votare le tue canzoni preferite, i cantanti, i conduttori e persino le scenografie: regalalo a te stesso o a un amico mentre guardate Sanremo!

Felpa ufficiale del FantaSanremo

Copertina, divano, telecomando e ovviamente… la felpa ufficiale del FantaSanremo! Comoda e calda, con il cappuccio e tanti colori diversi. Sei pronto a fare punti?

PopGrip del FantaSanremo

Tieni ben saldo il tuo smartphone fra le mani mentre segui l’applicazione del FantaSanremo con il PopSockets PopGrip ufficiale “Standing Ovation”, che per il regolamento vale ben 20 punti!

E per il dopo cena? Ecco una lista di gadget imperdibili

Cosa aspetti? Scegli da questa lista i tuoi oggetti preferiti fra merch ufficiale e oggettistica per le tue serate con gli amici e vai a goderti Sanremo 2024!

