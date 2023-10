Il CINEMA a casa tua con la Samsung Smart TV da 50" a 290 EURO IN MENO

L’esperienza cinematografica a casa tua sta per fare un salto di qualità! La Samsung Smart TV QLED da 50″ è ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di soli 499 euro , con un imperdibile 37% di sconto .

È il momento perfetto per aggiornare il tuo impianto di intrattenimento e immergerti in un mondo di colori vividi, dettagli cristallini e funzionalità intelligenti. Non lasciarti sfuggire questa offerta incredibile e trasforma il tuo soggiorno in una vera e propria sala cinematografica!

Samsung Smart TV QLED da 50″: tutte le specifiche tecniche

La tecnologia QLED di Samsung è il cuore pulsante di questa Smart TV, offrendoti immagini brillanti e colori straordinariamente vivaci, grazie ai quantum dot che migliorano la qualità dell’immagine.

Con la sua risoluzione 4K UHD , ogni dettaglio viene catturato con estrema precisione, garantendoti un’esperienza visiva mozzafiato. Il processore Quantum Lite assicura prestazioni veloci e immagini nitide, mentre la tecnologia HDR eleva il livello di luminosità e contrasto, per una visione perfetta in ogni condizione di luce.

La connettività è un altro punto di forza di questa Smart TV. Grazie al sistema operativo Tizen , avrai accesso a un’ampia gamma di applicazioni, servizi di streaming e molto altro, tutto a portata di clic.

La funzione Multi View ti permette di dividere lo schermo e visualizzare contemporaneamente contenuti diversi, mentre con la connessione Bluetooth e Wi-Fi , potrai collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi senza il bisogno di cavi ingombranti.

È arrivato il momento di vivere l’intrattenimento come non mai. La Samsung Smart TV QLED da 50″ è la scelta giusta per chi cerca qualità dell’immagine, prestazioni elevate e funzionalità smart all’avanguardia. E con uno sconto del 37%, a soli 499€ su Amazon, l’alta definizione non è mai stata così accessibile. Non lasciarti scappare questa opportunità: aggiungi al carrello ora e preparati a vivere un’esperienza visiva senza precedenti! La grande TV che hai sempre sognato ti aspetta!

