Idee per Natale? Puro ha una vetrina dove sconti e idee non mancano

Cercare idee regalo con la mela sul dorso è spesso complicato. Il motivo? I prezzi, in primis, ma anche la scarsità di idee originali al di là della stretta cerchia dei prodotti di Cupertino. Eppure possedere un iPhone, un Apple Watch o altri device dell’iconico brand implica avere un’ampia gamma di necessità da soddisfare e per le quali sono molti gli accessori che si potrebbero desiderare. Puro ha sviluppato un ventaglio di offerte estremamente variegato proprio per rispondere a queste esigenze: per tutti i possessori di smartphone Apple (ma anche Samsung o altri, ovviamente), per tutti coloro i quali hanno un Apple Watch al polso e per tutti quanti vogliono vivere una vita digitale piena e comoda.

Ecco quindi un piccolo excursus tra le migliori offerte Puro durante questa corsa al regalo di Natale, individuando non soltanto le migliori proposte, ma anche il modo migliore per accedervi a prezzo d’occasione. A disposizione di tutti i lettori di Melablog, infatti, c’è il codice coupon “MELA20” che abilita uno sconto extra pari al 20% rispetto al prezzo ufficiale. Non bisogna far altro che inserirlo in fase di pagamento, insomma, e il prezzo sarà automaticamente riadattato consentendo di avere un risparmio ulteriore rispetto a quelli che sono gli sconti di Natale. Non resta che approfittarne.

Auricolari Bluetooth Studio

Non serve cercare sempre i top di gamma per avere un’esperienza pienamente soddisfacente per le utilità di tutti i giorni. Anzi. Ecco perché gli auricolari Bluetooth Studio di Puro rappresentano un’occasione d’oro in vista della corsa al regalo natalizio, dove la volontà di stupire e la necessità di rimanere nel budget debbono trovare il migliore dei compromessi.

Basteranno pochi istanti per comprendere di che pasta siano fatti. Non servirà neppure avere una chiamata in corso o una playlist a portata di mano: tutto quel che occorre è indossarli ed iniziare ad entrare in quell’atmosfera ovattata che la tecnologia ANC (Active Noise Cancellation) è in grado di ricreare opponendo onde sonore uguali e contrarie a quelle in arrivo. Si crea così una “bolla” di non-suono dentro la quale sarà quindi possibile far fluire una videochiamata, una telefonata, la playlist dei propri preferiti, un video su YouTube o altro ancora.

Gli auricolari Bluetooth Studio con base di ricarica compatta sono l’ideale per chi ama telefonare e ascoltare musica in libertà. Dotati di tecnologia di cancellazione del rumore (ANC – Active Noise Cancellation), gli auricolari garantiscono prestazioni elevate con un suono pulito e cristallino. Grazie ai controlli touch del pulsante multifunzione su ciascun auricolare, il loro utilizzo è facile e intuitivo e la loro forma ergonomica assicura una perfetta stabilità all’interno dell’orecchio durante qualsiasi attività quotidiana

Tra le peculiarità degli auricolari Puro v’è la possibilità di adottare o meno il gommino, la cui funzione viene ad essere tanto relativa al flusso sonoro, quanto afferente all’ingombro all’interno del padiglione auricolare: migliore è l’incastro, maggiore è il “grip” durate i movimenti.

Il pairing risulta estremamente semplice: è sufficiente estrarre gli auricolari dalla custodia ed automaticamente saranno in modalità di abbinamento: una semplice ricerca tramite le funzioni Bluetooth del device che fungerà da fonte sonora ed in pochi istanti sarà possibile dare inizio alla nuova esperienza d’ascolto. Decisamente valida l’esperienza di ascolto: suono potente, voce ben caratterizzata, bassi avvolgenti, per una risultante mediamente migliore rispetto ad altri modelli della stessa fascia di prezzo. Reattiva al tocco la barretta esterna dell’auricolare: i comandi touch risultano così estremamente semplici da impartire.

La connessione è garantita da Bluetooth 5.2, versione che certifica la stabilità dello scambio di dati in ogni situazione; la custodia garantisce inoltre un’autonomia prolungata fino a 20 ore complessive, il che rende gli auricolari ideali per ogni esigenza: dal professionista al lavoro fino allo studente, dal runner al pendolare, passando per chi va in bici per diletto o deve affrontare lunghi viaggi in auto senza poter distogliere lo sguardo dalla strada e le mani dal volante.

Un’idea regalo valida e trasversale, insomma, che potrà donare le giuste vibrazioni sonore a chiunque stia cercando un paio di auricolari di livello con i quali confrontarsi ogni singolo giorno.

Mag Station 3-in-1

Vorresti ricaricare l’iPhone mentre lo tieni vicino a te durante le ore di studio o di lavoro, ma non hai prese a portata di mano. Vorresti ricaricare anche l’Apple Watch, ma l’unica presa disponibile è già utilizzata per altro; vorresti anche ricaricare gli auricolari, così da poter uscire senza timore di restare senza, ma ogni volta bisogna iniziare il pellegrinaggio tra i punti luce della casa (salvo dimenticare poi dove li si era posti in carica). Vorresti, insomma, ma non puoi.

Eppure la soluzione non solo c’è, ma è anche comoda, discreta ed a bassissimo costo. Si tratta del supporto da scrivania Mag Station 3-in-1 con la quale iPhone, Apple Watch e AirPods possono stare fianco a fianco e ricaricarsi in vista del prossimo utilizzo. Apple lovers? Ecco l’idea regalo giusta!

La colonna 3-in-1 consente di:

ricaricare l’iPhone tramite MagSafe, agganciandolo magneticamente e consentendo di mantenerlo esposto all’utente per vedere le notifiche, scrivere messaggi e continuare ad utilizzarlo grazie ad uno supporto ad orientamento ideale; ricaricare gli AirPods tramite ricarica wireless sull’apposita pedana ricaricare l’Apple Watch tramite USB-A, con tanto di supporto per avere il dispositivo ordinatamente riposto al fianco degli altri

Un braccio verticale, una serie di bracci di supporto ed un baricentro perfettamente posizionato per mantenere stabili i device in fase di ricarica. A rafforzare la stabilità complessiva v’è un fondo a ventosa che ferma la Mag Station evitando tanto lo slittamento quanto il ribaltamento.

Il braccio verticale è compatibile con la tecnologia MagSafe e carica l’iPhone con una potenza massima di 7,5W, mentre alla base del supporto è possibile ricaricare gli AirPods in modalità wireless. Il supporto Mag Station 3 in 1 è dotato anche di una porta USB-A da 5W che permette la ricarica di un terzo device, e di un supporto rimovibile per il posizionamento del cavo magnetico dell’Apple Watch . La sua base è costituita da una ventosa antiscivolo per conferire a Mag Station 3 in 1 maggiore sicurezza e stabilità.

La ricarica (che arriva al massimo a 7,5W per gli iPhone ed a 15W per altri smartphone) è garanzia di lunga durata delle batterie poiché eroga l’energia lentamente senza forzare. In virtù dell’uso della tecnologia DPS (Dynamic Power Supply), inoltre, “il dispositivo riceve il massimo della potenza in carica in modo sicuro ed efficiente“. La ricarica è però soltanto uno degli aspetti importanti che la Mag Station è in grado di offrire. In molti casi l’utilità principale è l’ordine, poiché permette di avere tutti i device insieme, senza doverli cercare in giro per la casa, sapendo che una volta depositati inizieranno a rigenerare l’autonomia.

Cinturini per Apple Watch

Stile, stile, stile! Apple Watch è tecnologia e design, è icona ed eleganza, è accessorio e suppellettile, è utilità e apparenza. Ecco perché la scelta di un cinturino per Apple Watch diverso e personale è sinonimo di carattere, regalando un tocco aggiuntivo a quello che è semplicemente il corpo “hardware” dell’orologio smart per eccellenza.

Due le opzioni di alto profilo che Puro mette a disposizione:

Si tratta di soluzioni completamente differenti: una in maglia di acciaio inossidabile, l’altra in tessuto elastico traspirante intrecciato. A livello estetico si tratta di soluzioni agli antipodi, benché parimenti eleganti, poiché indicative di due modi differenti di portare lo smartwatch. Due tonalità differenti di eleganza, due approcci diversi allo stile, per varie declinazioni cromatiche disponibili.

La maglia milanese ha una parvenza più metallica e spartana, ma risulta estremamente morbida al polso; il modello Loop è percepibile come morbido al tatto, ma rivela una grande resistenza al polso rafforzando l’idea di un bracciale solido e affidabile. In entrambi i casi, insomma, si ha a che fare con accessori di pregevole fattura e con colori destinati inevitabilmente a farsi notare per nella discrezione generale di una trasversale eleganza d’approccio.

Con una peculiarità su tutte a caratterizzare i cinturini Puro come la scelta ideale, anche rispetto agli omologhi di Cupertino: mentre il primo ha una solida chiusura magnetica facilmente regolabile, il secondo è “one size” e lo si regola una volta soltanto. Questo significa che non sarà la taglia a creare problemi, ma la scelta sarà perfetta sempre e comunque per qualsiasi polso dovrà ospitare l’Apple Watch a regalo consegnato.

Zaino porta PC Byday

Uno stile di vita “smart” implica l’arricchimento della propria giornata con vari dispositivi che possono essere utili in ogni occasione. Dall’iPhone (ovviamente) agli auricolari, passando per caricatori, cuffie, MacBook, iPad e altro ancora. L’iconografia nerd vuole anche una bella felpa, mentre la semplice logica suggerisce un buon zaino con cui avere tutto protetto e ordinato nel migliore dei modi.

Lo zaino porta PC Puro Byday risponde a questa esigenza presentandosi con linee molto discrete, cuciture in sovrapposizione cromatica per scomparire nell’essenzialità del design, tessuto tecnico resistente e impermeabile per diventare custodia di dati, di esperienze e di “digital life”.

Può conservare un laptop fino a 15,6 pollici, si sostiene con doppi spallacci ricurvi ed è ideale tanto per la scuola quanto per l’ufficio, tanto per una gita fuori porta quanto per uno spostamento in metropolitana.

Un accessorio perfetto che ti accompagnerà per tutto l’arco della giornata. Leggero ed ergonomico, con schienale traspirante e spallacci regolabili. […] Sulla parte posteriore è inoltre presente una tasca segreta dove potrai riporre portafoglio o documenti in totale sicurezza. Sul fianco è presente una doppia porta USB-A per ricaricare comodamente il tuo smartphone e un ingresso USB Type-C per caricare la tua Power Bank tenendola all’interno dello zaino. Collega la Power Bank all’interno dello zaino e ricarica il tuo smartphone o tablet anche in movimento, in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo.

Lo zaino porta PC Byday di Puro ha una porta USB esterna pensata appositamente per ricaricare quei device che si vuol tenere a portata di mano (ad esempio lo smartphone): utile e intelligente, progettato attorno alle esigenze che manifesta chi impreziosisce la propria quotidianità di device elettronici perché è sinergia con questi ultimi che vive le 24ore più intensamente. Una fibbia per l’aggancio al trolley lo trasforma in compagno fedele anche durante un viaggio, mentre la fibra impermeabile lo trasforma nella custodia ideale in ogni situazione.

Non resta che partire.

Caricatore GAN 30 watt

All’essenza dell’utilità c’è un caricabatterie per iPhone: è l’elemento che serve in emergenza, è quello strumento da mettere in valigia prima di un viaggio è quel tassello da avere sempre nella valigetta o sulla scrivania per evitare di trovarsi sprovvisti di carica e isolati dal mondo. 30 watt di potenza, dimensioni ultracompatte, tecnologia GaN per una carica rapida e affidabile.

L’innovativa tecnologia sfrutta le proprietà del semiconduttore Nitruro Di Gallio e attraverso il suo sistema di dissipazione del calore permette di ridurre le dimensioni del caricabatterie evitandone il surriscaldamento. È la soluzione universale perfetta e tascabile per la ricarica di tutti i tuoi dispositivi: un unico caricabatterie da parete per tutti i tuoi smartphone, tablet e laptop.

Con il caricabatterie Puro GAN 30 watt, un iPhone si ricarica in 30 minuti, un iPad in 60 minuti, un MacBook in 90 minuti: un regalo che è libertà ed energia, insomma, per chi vive intensamente i propri device durante la giornata. Tutto, però, in dimensioni mai così piccole: comodissimo per essere riposto ovunque, poiché pensato per il minor ingombro possibile. Nulla a che vedere con un caricatore tradizionale: minuscolo e potente, tanto da poter essere un “wow” anche a Natale.

Idee, idee, idee!

Puro è una fonte inesauribile di idee per Natale per un motivo chiaro: si tratta di prodotti che sposano design e prezzo appetibile all’interno del perimetro di un’anima smart che è sempre appetibile per i pacchetti da mettere sotto l’albero. E allora è sufficiente andare appena oltre le idee elencate (tra le più appetibili in questa corsa al Natale 2023) per incontrare caricatori, cover (addirittura personalizzabili), mini powerbank e bottiglie termiche.

Una margherita tutta da sfogliare: un pizzico di fantasia, il brand Puro come garanzia, tutto il resto è certezza di andare a segno. E non dimenticare il codice sconto: sarà sufficiente inserire “MELA20” in fase di pagamento per ottenere un taglio ulteriore del 20% rispetto al prezzo ufficiale. Babbo Natale ringrazia!

In collaborazione con Puro