iCloud, ecco come provare il nuovo sito Apple ora

In queste ore, Apple ha aggiornato il sito di iCloud. E gli utenti che vogliono provare la nuova esperienza possono già farlo grazie alla versione d’anteprima: ecco come si fa.

La nuova versione di di iCloud ha una organizzazione molto diversa, rispetto a prima. In pratica, si ha una specie di dashboard personalizzabile in cui poter infilare tutti i widget che si desidera. Il risultato è una panoramica di tutte le proprie informazioni, foto, promemoria, note, mail a colpo d’occhio.

Inoltre, è possibile aggiungere perfino app e documenti di Pages, Numbers, Keynote e Calendario, e sono stati rivisti pulsanti e elementi grafici. Il risultato è un’esperienza molto unificata, moderna e pulita, in linea tra l’altro con gli ultimi dettami di design di iOS e macOS.

Tutti possono provare la nuova interfaccia di iCloud. E per farlo, è sufficiente effettuare il login su questa pagina Web:

Poiché si tratta di una Beta, tuttavia, potrebbero verificarsi malfunzionamenti o errori: dunque utilizzatela solo per scopi triviali e per soddisfare la curiosità; per accedere ai dati o immetterne di nuovi, meglio utilizzare il vecchio e robusto iCloud.com.