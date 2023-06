I concerti di realtà virtuale di Apple Music VR di Reality Pro: un'esperienza coinvolgente e autentica

Non c’è niente di paragonabile all’emozione di assistere a un concerto dal vivo. Ma quando si combinano elementi come video a 360 gradi, tecnologia di visualizzazione all’avanguardia e audio spaziale, le cuffie Reality Pro di Apple creano un’esperienza incredibilmente coinvolgente.

Apple Music VR, concerti autentici, non concerti nel metaverso

La scorsa settimana alcuni utenti hanno condiviso la loro esperienza di partecipazione a un concerto di realtà virtuale nel metaverso utilizzando le cuffie Meta Quest Pro. Secondo questa testimonianza, il concerto si è svolto in un mondo virtuale davvero stravagante:

La “location” era una piattaforma multilivello simile a SIMS che circondava l’esecutore VR. C’erano quattro set di batterie VR con bacchette VR che potevi utilizzare con i controller Meta Quest. Potevi anche attivare la fotocamera del tuo telefono VR per scattare foto o registrare brevi clip video da salvare nella tua galleria. Tuttavia, l’aspetto artistico del “concerto” era strano. Sembrava di guardare un videoclip musicale progettato per riempire lo spazio del palco circolare. La mia esperienza si limita a questa volta, quindi non sono sicuro se gli altri concerti VR siano più simili a essere presenti fisicamente anziché sentirsi come un personaggio di un videogioco in un mondo virtuale. Ah, e non avevo le gambe.

Gli esponenti di Apple hanno chiarito che non amano il termine o l’idea di “metaverso”. L’obiettivo dell’azienda è anche quello di non isolare completamente le persone dal mondo esterno. Il concerto a cui era possibile partecipare tramite Meta Quest Pro sembra essere stato l’esatto opposto: un concerto basato sul metaverso che ti ha completamente trasportato in un mondo virtuale fittizio.

Ciò che ci si aspetta da Apple, e che penso stiano attivamente pianificando, sono versioni in realtà virtuale di concerti reali. Non finti concerti nel metaverso, ma la possibilità di guardare concerti reali, dal vivo o preregistrati, nella realtà virtuale.

Un visore che realizza sogni

Come riportato per la prima volta da 9to5Mac nel 2020, Apple ha acquisito NextVR, un’azienda specializzata nella creazione di esperienze VR per la visualizzazione di eventi dal vivo, come eventi sportivi e concerti. In passato, i contenuti di NextVR erano disponibili per le cuffie Oculus, HTC e PlayStation.

Il lavoro su contenuti del genere è iniziato oltre un decennio fa. NextVR è stata fondata nel 2009 e ha creato una vasta libreria di contenuti negli anni prima dell’acquisizione da parte di Apple. Con l’enorme quantità di risorse finanziarie e connessioni di Apple, è facile supporre che NextVR abbia potuto accelerare ulteriormente il ritmo di creazione di questo tipo di contenuti.