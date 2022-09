Per il gaming, per ascoltare musica, per videochiamate con amici e parenti. Più in generale, diciamo che le cuffie HyperX Cloud Stinger garantiscono ottime performance in qualsiasi attività. E oggi le puoi acquistare su Amazon approfittando dello sconto del 50% che fa crollare il prezzo a 29,99 euro.

HyperX Cloud Stinger, oggi a metà prezzo

HyperX Cloud Stinger sono le cuffie adatte per i giocatori che desiderano il comfort della leggerezza e una qualità audio superiore. Con un peso di soli 275 grammi, non affaticano minimamente il collo e possono essere indossate comfortevolmente grazie ai padiglioni che ruotano di 90 gradi.

I driver direzionali da 50 mm indirizzano il suono direttamente all’interno dell’orecchio, per un audio preciso, particolarmente adatto al gaming. A garantire il massimo comfort anche durante le sessioni prolungate di gioco, ci pensa il materiale visco-elastico di elevata qualità, caratteristica distintiva di HyperX.

Il cursore regolabile in acciaio, l’agevole comando per regolare il volume posto sul padiglione e il microfono con cancellazione del rumore e funzione “swivel-to-mute” le rendono semplici da usare. Inoltre la compatibilità con diverse piattaforme assicura la possibilità di godersi lo stesso comfort e la stessa esperienza audio sia con i PC che con le console.